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Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302cc, эл.старт, фара, обогрев, блок. д купить с доставкой в Москве
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Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302cc, эл.старт, фара, обогрев, блок. д

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Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302cc, эл.старт, фара, обогрев, блок. д - фото 1
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302cc, эл.старт, фара, обогрев, блок. д - фото 2
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302cc, эл.старт, фара, обогрев, блок. д - фото 3
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302cc, эл.старт, фара, обогрев, блок. д - фото 4
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302cc, эл.старт, фара, обогрев, блок. д - фото 5
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302cc, эл.старт, фара, обогрев, блок. д - фото 6
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302cc, эл.старт, фара, обогрев, блок. д - фото 7
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302cc, эл.старт, фара, обогрев, блок. д - фото 8
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302cc, эл.старт, фара, обогрев, блок. д - фото 9
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302cc, эл.старт, фара, обогрев, блок. д - фото 10
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302cc, эл.старт, фара, обогрев, блок. д - фото 11
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302cc, эл.старт, фара, обогрев, блок. д - фото 12
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302cc, эл.старт, фара, обогрев, блок. д - фото 13
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302cc, эл.старт, фара, обогрев, блок. д - фото 14
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302cc, эл.старт, фара, обогрев, блок. д - фото 15
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302cc, эл.старт, фара, обогрев, блок. д - фото 16
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302cc, эл.старт, фара, обогрев, блок. д - фото 17
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302cc, эл.старт, фара, обогрев, блок. д - фото 18
Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302cc, эл.старт, фара, обогрев, блок. д - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
71
Высота захвата, см
54
Дальность выброса снега
15
Объём топливного бака, л
4.5
Электростартер
да
Фары
Да
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302cc, эл.старт, фара, обогрев, блок. д - фото 1
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302cc, эл.старт, фара, обогрев, блок. д - фото 2
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302cc, эл.старт, фара, обогрев, блок. д - фото 3
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302cc, эл.старт, фара, обогрев, блок. д - фото 4
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302cc, эл.старт, фара, обогрев, блок. д - фото 5
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302cc, эл.старт, фара, обогрев, блок. д - фото 6
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302cc, эл.старт, фара, обогрев, блок. д - фото 7
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302cc, эл.старт, фара, обогрев, блок. д - фото 8
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302cc, эл.старт, фара, обогрев, блок. д - фото 9
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302cc, эл.старт, фара, обогрев, блок. д - фото 10
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302cc, эл.старт, фара, обогрев, блок. д - фото 11
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302cc, эл.старт, фара, обогрев, блок. д - фото 12
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302cc, эл.старт, фара, обогрев, блок. д - фото 13
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302cc, эл.старт, фара, обогрев, блок. д - фото 14
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302cc, эл.старт, фара, обогрев, блок. д - фото 15
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302cc, эл.старт, фара, обогрев, блок. д - фото 16
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302cc, эл.старт, фара, обогрев, блок. д - фото 17
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302cc, эл.старт, фара, обогрев, блок. д - фото 18
  • Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302cc, эл.старт, фара, обогрев, блок. д - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
80 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748094
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
71
Высота захвата, см
54
Дальность выброса снега
15
Объём топливного бака, л
4.5
Электростартер
да
Фары
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
98х77х73
Вес, кг.
116

Описание товара Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302cc, эл.старт, фара, обогрев, блок. д

Бензиновая снегоуборочная машина Denzel SBL 711D PRO 97655 с двигателем объемом 302 cм3, электростартером, фарой, обогревом рукояткок и функцией разблокировки дифференциала, предназначена для уборки территорий загородных домов, коттеджей, подъездных дорог и улиц СНТ, парковок и городских дворовых территорий. Ресурсный зимний двигатель с увеличенным крутящим моментом и шнек с агрессивным профилем ледорубов обеспечивают эффективную уборку даже плотного слежавшегося снега с наледью. Ковш шириной 711 мм и высотой захвата 540 мм эффективно справляется с высокими сугробами. Denzel SBL 711D PRO — профессиональный выбор для коммунальных служб, организаций, а также людей, ценящих комфорт, функционал и эстетический внешний вид. Преимущества Экономия сил и времени — снегоуборочная машина относится к самоходному типу, а значит, ее не придется толкать во время работы. Увеличенная производительность — двухступенчатая система удаления снега обеспечивает эффективное решение поставленных задач. Высокая маневренность — благодаря функции двусторонней разблокировки дифференциала машину легко разворачивать. Гибкая коробка передач 6/2 — можно установить оптимальную скорость движения. Высокая проходимость — большие колеса диаметром 15? с зимним протектором облегчают движение по заснеженной территории. Выбор направления и дальности выброса снега — угол поворота и наклона желоба легко меняются на панели управления в зависимости от потребностей пользователя. Комфортная работа — ручки с подогревом не дадут замерзнуть в холодную погоду, а яркая двойная LED-фара позволит работать в условиях плохой видимости. Легкое управление — все основные рычаги вынесены на функциональную пластиковую панель, фиксация рычага включения шнека дает возможность направлять машину одной рукой. Надежность — двигатель Snow Series гарантированно запускается при температуре до -30 ?. Удобный и быстрый запуск — электростартер, работающий от розетки 230 В, позволяет включить двигатель одним нажатием кнопки, а широкая рукоятка ручного стартера обеспечивает комфорт при пуске двигателя вручную. Долговечность — надежный редуктор шнека повышает ресурс оборудования. Простой уход — в комплект поставки входит лопатка для очистки ковша шнека и разгрузочного желоба от снега и льда. Гарантия 3 года — высокое качество и надежность снегоуборочной машины подтверждены производителем.

Отзывы о товаре Бензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302cc, эл.старт, фара, обогрев, блок. д




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
71
Высота захвата, см
54
Дальность выброса снега
15
Объём топливного бака, л
4.5
Электростартер
да
Фары
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Бензиновая снегоуборочная машина Denzel SBL 711D PRO 97655 с двигателем объемом 302 cм3, электростартером, фарой, обогревом рукояткок и функцией разблокировки дифференциала, предназначена для уборки территорий загородных домов, коттеджей, подъездных дорог и улиц СНТ, парковок и городских дворовых территорий. Ресурсный зимний двигатель с увеличенным крутящим моментом и шнек с агрессивным профилем ледорубов обеспечивают эффективную уборку даже плотного слежавшегося снега с наледью. Ковш шириной 711 мм и высотой захвата 540 мм эффективно справляется с высокими сугробами. Denzel SBL 711D PRO — профессиональный выбор для коммунальных служб, организаций, а также людей, ценящих комфорт, функционал и эстетический внешний вид. Преимущества Экономия сил и времени — снегоуборочная машина относится к самоходному типу, а значит, ее не придется толкать во время работы. Увеличенная производительность — двухступенчатая система удаления снега обеспечивает эффективное решение поставленных задач. Высокая маневренность — благодаря функции двусторонней разблокировки дифференциала машину легко разворачивать. Гибкая коробка передач 6/2 — можно установить оптимальную скорость движения. Высокая проходимость — большие колеса диаметром 15? с зимним протектором облегчают движение по заснеженной территории. Выбор направления и дальности выброса снега — угол поворота и наклона желоба легко меняются на панели управления в зависимости от потребностей пользователя. Комфортная работа — ручки с подогревом не дадут замерзнуть в холодную погоду, а яркая двойная LED-фара позволит работать в условиях плохой видимости. Легкое управление — все основные рычаги вынесены на функциональную пластиковую панель, фиксация рычага включения шнека дает возможность направлять машину одной рукой. Надежность — двигатель Snow Series гарантированно запускается при температуре до -30 ?. Удобный и быстрый запуск — электростартер, работающий от розетки 230 В, позволяет включить двигатель одним нажатием кнопки, а широкая рукоятка ручного стартера обеспечивает комфорт при пуске двигателя вручную. Долговечность — надежный редуктор шнека повышает ресурс оборудования. Простой уход — в комплект поставки входит лопатка для очистки ковша шнека и разгрузочного желоба от снега и льда. Гарантия 3 года — высокое качество и надежность снегоуборочной машины подтверждены производителем.
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