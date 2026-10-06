Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт
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Характеристики
Объём топливного бака, л
2.3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 830 руб.
В наличии
Код товара: 748090
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34 830 руб.
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Характеристики
Бренд
Объём топливного бака, л
2.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х63х63
Вес, кг.
56.8
Описание товара Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт
Бензиновая снегоуборочная машина MTX ST 610 97640 с двигателем объемом 209 см3 и ручным стартом используется для очистки от снега тротуаров, дорожек, парковок, площадок перед подъездами и гаражами. Ширина захвата составляет 610 мм, высота — 540 мм, что упрощает и ускоряет расчистку участков большой площади. Максимальная дальность выброса снега составляет 12 м, что повышает эффективность работы. Шнек с агрессивным профилем ледорубов позволяет успешно справляться со снежным настом и наледью. Снегоуборщик пригодится владельцам загородных участков и сотрудникам коммунальных служб.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Бензиновая снегоуборочная машина MTX ST 610 97640 с двигателем объемом 209 см3 и ручным стартом используется для очистки от снега тротуаров, дорожек, парковок, площадок перед подъездами и гаражами. Ширина захвата составляет 610 мм, высота — 540 мм, что упрощает и ускоряет расчистку участков большой площади. Максимальная дальность выброса снега составляет 12 м, что повышает эффективность работы. Шнек с агрессивным профилем ледорубов позволяет успешно справляться со снежным настом и наледью. Снегоуборщик пригодится владельцам загородных участков и сотрудникам коммунальных служб.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Бензиновая снегоуборочная машина MTX 97640, ST 610, 209 cc, ручной старт - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 34830 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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