Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97636, ESB-460-0, Li-Ion, 36В
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Характеристики
Описание товара Снегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97636, ESB-460-0, Li-Ion, 36В
Аккумуляторная снегоуборочная машина Denzel ESB-460-0 97636 предназначена для очищения ровных поверхностей от снега, поможет расчистить дорожки, тротуары, придомовую территорию, парковку. Ширина захвата составляет 460 мм, что позволяет быстрее справляться с уборкой. Работает от 2 аккумуляторов Li-Ion с рабочим напряжением 18 В и емкостью 4 А·ч каждый.
Машина не зависит от стационарного источника электропитания, благодаря чему вы можете с комфортом расчищать дорожки даже в самых удаленных частях участка. Во время уборки отсутствуют вредные выхлопы и неприятный запах. Надежные литий-ионные аккумуляторы без эффекта памяти, с защитой от глубокого разряда и нежелательного перезаряда обеспечивают длительную стабильную работу. Благодаря низкому уровню шума использование снегоуборщика не доставляет дискомфорт окружающим.
Преимущества
- Универсальность — аккумуляторы совместимы с любыми инструментами и техникой единой платформы 18V Denzel battery system.
- Эффективность — мощный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность.
- Хорошая видимость даже при недостаточном освещении — машина оснащена двойной LED-фарой.
- Удобное перемещение — снегоуборщик весит всего 11 кг, благодаря чему обладает высокой маневренностью.
- Регулировка направления выброса снега — угол поворота желоба можно изменить при помощи удобной рукоятки.
- Комфортная работа в мороз — на рукоятке имеется микропористое покрытие, благодаря которому руки не мерзнут.
- Компактность — благодаря складной рукоятке машина не занимает много места в зоне хранения.
- Готовность к использованию — 2 аккумулятора и зарядное устройство входят в комплект поставки.
- Гарантия 3 года — высокое качество техники подтверждено производителем.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Аккумуляторная снегоуборочная машина Denzel ESB-460-0 97636 предназначена для очищения ровных поверхностей от снега, поможет расчистить дорожки, тротуары, придомовую территорию, парковку. Ширина захвата составляет 460 мм, что позволяет быстрее справляться с уборкой. Работает от 2 аккумуляторов Li-Ion с рабочим напряжением 18 В и емкостью 4 А·ч каждый.
Машина не зависит от стационарного источника электропитания, благодаря чему вы можете с комфортом расчищать дорожки даже в самых удаленных частях участка. Во время уборки отсутствуют вредные выхлопы и неприятный запах. Надежные литий-ионные аккумуляторы без эффекта памяти, с защитой от глубокого разряда и нежелательного перезаряда обеспечивают длительную стабильную работу. Благодаря низкому уровню шума использование снегоуборщика не доставляет дискомфорт окружающим.
Преимущества
- Универсальность — аккумуляторы совместимы с любыми инструментами и техникой единой платформы 18V Denzel battery system.
- Эффективность — мощный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность.
- Хорошая видимость даже при недостаточном освещении — машина оснащена двойной LED-фарой.
- Удобное перемещение — снегоуборщик весит всего 11 кг, благодаря чему обладает высокой маневренностью.
- Регулировка направления выброса снега — угол поворота желоба можно изменить при помощи удобной рукоятки.
- Комфортная работа в мороз — на рукоятке имеется микропористое покрытие, благодаря которому руки не мерзнут.
- Компактность — благодаря складной рукоятке машина не занимает много места в зоне хранения.
- Готовность к использованию — 2 аккумулятора и зарядное устройство входят в комплект поставки.
- Гарантия 3 года — высокое качество техники подтверждено производителем.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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