Снегоуборочная машина электрическая MTX 97622, EST-2000, 2 кВт
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Характеристики
Объём топливного бака, л
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 930 руб.
В наличии
Код товара: 748086
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9 930 руб.
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Характеристики
Бренд
Объём топливного бака, л
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х53х51
Вес, кг.
17.7
Описание товара Снегоуборочная машина электрическая MTX 97622, EST-2000, 2 кВт
Электрическая снегоуборочная машина MTX EST-2000 97622 мощностью 2 кВт облегчает уборку территории после легкого снегопада. Шнек вращается с частотой 2000 об/мин, ковш обеспечивает ширину обработки 46 см и высоту захвата 30,5 см, поэтому машина оптимальна для расчистки участков небольшой площади: дорожек, парковочных мест и т.д. Снегоочиститель не требует заправки топливом, т.к. работает от электрической сети. Функционирует тихо и не производит опасных выхлопов, поэтому работа не доставляет дискомфорт. Электродвигатель не требует сложного технического обслуживания, функция автоматической стабилизации напряжения предотвращает поломку техники.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Электрическая снегоуборочная машина MTX EST-2000 97622 мощностью 2 кВт облегчает уборку территории после легкого снегопада. Шнек вращается с частотой 2000 об/мин, ковш обеспечивает ширину обработки 46 см и высоту захвата 30,5 см, поэтому машина оптимальна для расчистки участков небольшой площади: дорожек, парковочных мест и т.д. Снегоочиститель не требует заправки топливом, т.к. работает от электрической сети. Функционирует тихо и не производит опасных выхлопов, поэтому работа не доставляет дискомфорт. Электродвигатель не требует сложного технического обслуживания, функция автоматической стабилизации напряжения предотвращает поломку техники.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Снегоуборочная машина электрическая MTX 97622, EST-2000, 2 кВт - данный товар вы можете купить по цене 9930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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