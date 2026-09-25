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Снегоуборочная машина электрическая MTX 97622, EST-2000, 2 кВт купить с доставкой в Москве
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Снегоуборочная машина электрическая MTX 97622, EST-2000, 2 кВт

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Снегоуборочная машина электрическая MTX 97622, EST-2000, 2 кВт - фото 1
Снегоуборочная машина электрическая MTX 97622, EST-2000, 2 кВт - фото 2
Снегоуборочная машина электрическая MTX 97622, EST-2000, 2 кВт - фото 3
Снегоуборочная машина электрическая MTX 97622, EST-2000, 2 кВт - фото 4
Снегоуборочная машина электрическая MTX 97622, EST-2000, 2 кВт - фото 5
Снегоуборочная машина электрическая MTX 97622, EST-2000, 2 кВт - фото 6
Снегоуборочная машина электрическая MTX 97622, EST-2000, 2 кВт - фото 7
Снегоуборочная машина электрическая MTX 97622, EST-2000, 2 кВт - фото 8
Снегоуборочная машина электрическая MTX 97622, EST-2000, 2 кВт - фото 9
Снегоуборочная машина электрическая MTX 97622, EST-2000, 2 кВт - фото 10
Снегоуборочная машина электрическая MTX 97622, EST-2000, 2 кВт - фото 11
Снегоуборочная машина электрическая MTX 97622, EST-2000, 2 кВт - фото 12
Снегоуборочная машина электрическая MTX 97622, EST-2000, 2 кВт - фото 13
Снегоуборочная машина электрическая MTX 97622, EST-2000, 2 кВт - фото 14
Снегоуборочная машина электрическая MTX 97622, EST-2000, 2 кВт - фото 15
Снегоуборочная машина электрическая MTX 97622, EST-2000, 2 кВт - фото 16
Снегоуборочная машина электрическая MTX 97622, EST-2000, 2 кВт - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объём топливного бака, л
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  • Снегоуборочная машина электрическая MTX 97622, EST-2000, 2 кВт - фото 1
  • Снегоуборочная машина электрическая MTX 97622, EST-2000, 2 кВт - фото 2
  • Снегоуборочная машина электрическая MTX 97622, EST-2000, 2 кВт - фото 3
  • Снегоуборочная машина электрическая MTX 97622, EST-2000, 2 кВт - фото 4
  • Снегоуборочная машина электрическая MTX 97622, EST-2000, 2 кВт - фото 5
  • Снегоуборочная машина электрическая MTX 97622, EST-2000, 2 кВт - фото 6
  • Снегоуборочная машина электрическая MTX 97622, EST-2000, 2 кВт - фото 7
  • Снегоуборочная машина электрическая MTX 97622, EST-2000, 2 кВт - фото 8
  • Снегоуборочная машина электрическая MTX 97622, EST-2000, 2 кВт - фото 9
  • Снегоуборочная машина электрическая MTX 97622, EST-2000, 2 кВт - фото 10
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  • Снегоуборочная машина электрическая MTX 97622, EST-2000, 2 кВт - фото 13
  • Снегоуборочная машина электрическая MTX 97622, EST-2000, 2 кВт - фото 14
  • Снегоуборочная машина электрическая MTX 97622, EST-2000, 2 кВт - фото 15
  • Снегоуборочная машина электрическая MTX 97622, EST-2000, 2 кВт - фото 16
  • Снегоуборочная машина электрическая MTX 97622, EST-2000, 2 кВт - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 930 руб. 
Начислим 159 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748086
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Снегоуборочная машина электрическая MTX 97622, EST-2000, 2 кВт
9 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Объём топливного бака, л
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х53х51
Вес, кг.
17.7

Описание товара Снегоуборочная машина электрическая MTX 97622, EST-2000, 2 кВт

Электрическая снегоуборочная машина MTX EST-2000 97622 мощностью 2 кВт облегчает уборку территории после легкого снегопада. Шнек вращается с частотой 2000 об/мин, ковш обеспечивает ширину обработки 46 см и высоту захвата 30,5 см, поэтому машина оптимальна для расчистки участков небольшой площади: дорожек, парковочных мест и т.д. Снегоочиститель не требует заправки топливом, т.к. работает от электрической сети. Функционирует тихо и не производит опасных выхлопов, поэтому работа не доставляет дискомфорт. Электродвигатель не требует сложного технического обслуживания, функция автоматической стабилизации напряжения предотвращает поломку техники.

Отзывы о товаре Снегоуборочная машина электрическая MTX 97622, EST-2000, 2 кВт




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Характеристики
Бренд
MTX
Объём топливного бака, л
0
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая снегоуборочная машина MTX EST-2000 97622 мощностью 2 кВт облегчает уборку территории после легкого снегопада. Шнек вращается с частотой 2000 об/мин, ковш обеспечивает ширину обработки 46 см и высоту захвата 30,5 см, поэтому машина оптимальна для расчистки участков небольшой площади: дорожек, парковочных мест и т.д. Снегоочиститель не требует заправки топливом, т.к. работает от электрической сети. Функционирует тихо и не производит опасных выхлопов, поэтому работа не доставляет дискомфорт. Электродвигатель не требует сложного технического обслуживания, функция автоматической стабилизации напряжения предотвращает поломку техники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборочная машина электрическая MTX 97622, EST-2000, 2 кВт - данный товар вы можете купить по цене 9930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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