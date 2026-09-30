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Порошковая проволока DENZEL 97547, Е71TGS, диам. 1 мм, 1 кг, диам. катушки D100 купить с доставкой в Москве
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Порошковая проволока DENZEL 97547, Е71TGS, диам. 1 мм, 1 кг, диам. катушки D100

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Порошковая проволока DENZEL 97547, Е71TGS, диам. 1 мм, 1 кг, диам. катушки D100 - фото 1
Порошковая проволока DENZEL 97547, Е71TGS, диам. 1 мм, 1 кг, диам. катушки D100 - фото 2
Порошковая проволока DENZEL 97547, Е71TGS, диам. 1 мм, 1 кг, диам. катушки D100 - фото 3
Порошковая проволока DENZEL 97547, Е71TGS, диам. 1 мм, 1 кг, диам. катушки D100 - фото 4
Порошковая проволока DENZEL 97547, Е71TGS, диам. 1 мм, 1 кг, диам. катушки D100 - фото 5
Порошковая проволока DENZEL 97547, Е71TGS, диам. 1 мм, 1 кг, диам. катушки D100 - фото 6
Порошковая проволока DENZEL 97547, Е71TGS, диам. 1 мм, 1 кг, диам. катушки D100 - фото 7
Порошковая проволока DENZEL 97547, Е71TGS, диам. 1 мм, 1 кг, диам. катушки D100 - фото 8
Порошковая проволока DENZEL 97547, Е71TGS, диам. 1 мм, 1 кг, диам. катушки D100 - фото 9
Порошковая проволока DENZEL 97547, Е71TGS, диам. 1 мм, 1 кг, диам. катушки D100 - фото 10
Порошковая проволока DENZEL 97547, Е71TGS, диам. 1 мм, 1 кг, диам. катушки D100 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Марка электрода
E71TGS
Диаметр электрода, мм
1
Диаметр проволоки, мм
1
  • Порошковая проволока DENZEL 97547, Е71TGS, диам. 1 мм, 1 кг, диам. катушки D100 - фото 1
  • Порошковая проволока DENZEL 97547, Е71TGS, диам. 1 мм, 1 кг, диам. катушки D100 - фото 2
  • Порошковая проволока DENZEL 97547, Е71TGS, диам. 1 мм, 1 кг, диам. катушки D100 - фото 3
  • Порошковая проволока DENZEL 97547, Е71TGS, диам. 1 мм, 1 кг, диам. катушки D100 - фото 4
  • Порошковая проволока DENZEL 97547, Е71TGS, диам. 1 мм, 1 кг, диам. катушки D100 - фото 5
  • Порошковая проволока DENZEL 97547, Е71TGS, диам. 1 мм, 1 кг, диам. катушки D100 - фото 6
  • Порошковая проволока DENZEL 97547, Е71TGS, диам. 1 мм, 1 кг, диам. катушки D100 - фото 7
  • Порошковая проволока DENZEL 97547, Е71TGS, диам. 1 мм, 1 кг, диам. катушки D100 - фото 8
  • Порошковая проволока DENZEL 97547, Е71TGS, диам. 1 мм, 1 кг, диам. катушки D100 - фото 9
  • Порошковая проволока DENZEL 97547, Е71TGS, диам. 1 мм, 1 кг, диам. катушки D100 - фото 10
  • Порошковая проволока DENZEL 97547, Е71TGS, диам. 1 мм, 1 кг, диам. катушки D100 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748084
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Порошковая проволока DENZEL 97547, Е71TGS, диам. 1 мм, 1 кг, диам. катушки D100
550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Марка электрода
E71TGS
Диаметр электрода, мм
1
Диаметр проволоки, мм
1
Комплектация
Проволока для сварки 1 шт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х5
Вес, кг.
1.1

Описание товара Порошковая проволока DENZEL 97547, Е71TGS, диам. 1 мм, 1 кг, диам. катушки D100

Порошковая проволока Denzel E71TGS 97547 диаметром 1 мм и весом 1 кг, на катушке типа D100, предназначена для полуавтоматической сварки MIG/MAG углеродистых и низколегированных сталей без среды защитных газов. Необходима профессиональным сварщикам, пригодится также частному мастеру.

Преимущества

  • Высокое качество сварки — разбрызгивание металла сведено к минимуму, что позволяет получить ровный и аккуратный шов.
  • Долговечность — проволока характеризуется высокой устойчивостью к коррозии.
  • Компактность — катушка D100 не занимает много места в зоне хранения.



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Отзывы о товаре Порошковая проволока DENZEL 97547, Е71TGS, диам. 1 мм, 1 кг, диам. катушки D100




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Марка электрода
E71TGS
Диаметр электрода, мм
1
Диаметр проволоки, мм
1
Комплектация
Проволока для сварки 1 шт.
Страна производитель
Китай
Описание

Порошковая проволока Denzel E71TGS 97547 диаметром 1 мм и весом 1 кг, на катушке типа D100, предназначена для полуавтоматической сварки MIG/MAG углеродистых и низколегированных сталей без среды защитных газов. Необходима профессиональным сварщикам, пригодится также частному мастеру.

Преимущества

  • Высокое качество сварки — разбрызгивание металла сведено к минимуму, что позволяет получить ровный и аккуратный шов.
  • Долговечность — проволока характеризуется высокой устойчивостью к коррозии.
  • Компактность — катушка D100 не занимает много места в зоне хранения.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Порошковая проволока DENZEL 97547, Е71TGS, диам. 1 мм, 1 кг, диам. катушки D100 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 550 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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