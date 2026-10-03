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Электроды DENZEL 97518, DER-13/55, диам. 3 мм, 5 кг, основное покрытие купить с доставкой в Москве
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Электроды DENZEL 97518, DER-13/55, диам. 3 мм, 5 кг, основное покрытие

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Электроды DENZEL 97518, DER-13/55, диам. 3 мм, 5 кг, основное покрытие - фото 1
Электроды DENZEL 97518, DER-13/55, диам. 3 мм, 5 кг, основное покрытие - фото 2
Электроды DENZEL 97518, DER-13/55, диам. 3 мм, 5 кг, основное покрытие - фото 3
Электроды DENZEL 97518, DER-13/55, диам. 3 мм, 5 кг, основное покрытие - фото 4
Электроды DENZEL 97518, DER-13/55, диам. 3 мм, 5 кг, основное покрытие - фото 5
Электроды DENZEL 97518, DER-13/55, диам. 3 мм, 5 кг, основное покрытие - фото 6
Электроды DENZEL 97518, DER-13/55, диам. 3 мм, 5 кг, основное покрытие - фото 7
Электроды DENZEL 97518, DER-13/55, диам. 3 мм, 5 кг, основное покрытие - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Покрытие электрода
рутиловое
Марка электрода
DER-13/55
Диаметр электрода, мм
3
  • Электроды DENZEL 97518, DER-13/55, диам. 3 мм, 5 кг, основное покрытие - фото 1
  • Электроды DENZEL 97518, DER-13/55, диам. 3 мм, 5 кг, основное покрытие - фото 2
  • Электроды DENZEL 97518, DER-13/55, диам. 3 мм, 5 кг, основное покрытие - фото 3
  • Электроды DENZEL 97518, DER-13/55, диам. 3 мм, 5 кг, основное покрытие - фото 4
  • Электроды DENZEL 97518, DER-13/55, диам. 3 мм, 5 кг, основное покрытие - фото 5
  • Электроды DENZEL 97518, DER-13/55, диам. 3 мм, 5 кг, основное покрытие - фото 6
  • Электроды DENZEL 97518, DER-13/55, диам. 3 мм, 5 кг, основное покрытие - фото 7
  • Электроды DENZEL 97518, DER-13/55, диам. 3 мм, 5 кг, основное покрытие - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748075
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Покрытие электрода
рутиловое
Марка электрода
DER-13/55
Диаметр электрода, мм
3
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
36х8х6
Вес, кг.
5.04

Описание товара Электроды DENZEL 97518, DER-13/55, диам. 3 мм, 5 кг, основное покрытие

Электроды Denzel DER-13/55 97518 диаметром 3 мм, с основным покрытием серого цвета, 5 кг в упаковке, применяются для проведения сварочных работ с использованием постоянного тока обратной полярности. Предназначены для сварки толстых листовых деталей из углеродистых и низколегированных сталей, подвергающихся повышенным нагрузкам и деформационным воздействиям. Подходят для работы с емкостями под давлением. Сфера применения электродов — нефтегазовая и судостроительная промышленность. Перед началом работ требуется провести тщательную подготовку поверхности, поэтому электроды рекомендованы для профессионального использования.

Преимущества

  • Высокое качество выполняемых работ — обеспечивают высокую глубину проплавления металла, позволяют получить прочный и пластичный шов, устойчивый к образованию трещин и выдерживающий сильное давление в агрессивной среде с перепадами температур.
  • Работа в условиях севера — возможно проведение сварки при низкой температуре до -60 °C.
  • Удобная работа — разбрызгивание металла сведено к минимуму, шов легко очищается от шлака.
  • Надежность — электроды произведены в полном соответствии с требованиями ГОСТ.
  • Удобная комплектация — в коробке 5 кг электродов, которых хватит для выполнения большого объема работ.



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Отзывы о товаре Электроды DENZEL 97518, DER-13/55, диам. 3 мм, 5 кг, основное покрытие




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Покрытие электрода
рутиловое
Марка электрода
DER-13/55
Диаметр электрода, мм
3
Страна производитель
Россия
Описание

Электроды Denzel DER-13/55 97518 диаметром 3 мм, с основным покрытием серого цвета, 5 кг в упаковке, применяются для проведения сварочных работ с использованием постоянного тока обратной полярности. Предназначены для сварки толстых листовых деталей из углеродистых и низколегированных сталей, подвергающихся повышенным нагрузкам и деформационным воздействиям. Подходят для работы с емкостями под давлением. Сфера применения электродов — нефтегазовая и судостроительная промышленность. Перед началом работ требуется провести тщательную подготовку поверхности, поэтому электроды рекомендованы для профессионального использования.

Преимущества

  • Высокое качество выполняемых работ — обеспечивают высокую глубину проплавления металла, позволяют получить прочный и пластичный шов, устойчивый к образованию трещин и выдерживающий сильное давление в агрессивной среде с перепадами температур.
  • Работа в условиях севера — возможно проведение сварки при низкой температуре до -60 °C.
  • Удобная работа — разбрызгивание металла сведено к минимуму, шов легко очищается от шлака.
  • Надежность — электроды произведены в полном соответствии с требованиями ГОСТ.
  • Удобная комплектация — в коробке 5 кг электродов, которых хватит для выполнения большого объема работ.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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