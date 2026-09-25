Электроды DENZEL 97513, DER-3, диам. 4 мм, 5 кг, рутиловое покрытие
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Характеристики
Описание товара Электроды DENZEL 97513, DER-3, диам. 4 мм, 5 кг, рутиловое покрытие
Электроды Denzel DER-3 97513 диаметром 4 мм, с рутиловым покрытием синего цвета, 5 кг в упаковке, предназначены для ручной дуговой сварки деталей из углеродистых и низколегированных конструкционных сталей при максимальном токе 160 А. Подходят для заготовок толщиной 3-5 мм. Позволяют формировать неповоротные стыки, что важно для проведения ремонтных работ с резервуарами под давлением. Сварной шов устойчив к появлению дефектов: пор, трещин и шлаковых включений. Электроды применяются в нефтегазовой, судо- и машиностроительной промышленности, пригодятся также в быту.
Преимущества
- Решение широкого спектра задач — электроды подходят для сварки в любом пространственном положении (кроме вертикального «сверху-вниз») как при постоянном, так и переменном токе.
- Высокое качество сварки — разбрызгивание металла сведено к минимуму, шов получается ровный и прочный.
- Надежный результат — полученное сварное соединение выдерживает вибрационные нагрузки и воздействие агрессивных сред.
- Удобная эксплуатация — электроды обеспечивают быстрый поджиг (как первичный, так и повторный) а также устойчивое горение дуги с легким отделением шлака.
- Быстрое начало работы — электроды подходят для сварки поверхностей со следами влаги и ржавчины, тщательная подготовка поверхностей не требуется.
- Низкая токсичность — проведение сварочных работ даже в слабо вентилируемых помещениях безопасно для здоровья.
- Большой запас — одной коробки хватит на длительный срок.
- Гарантированное качество — электроды успешно прошли аттестацию сварочных материалов Национального Агентства Контроля Сварки (НАКС).
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Электроды Denzel DER-3 97513 диаметром 4 мм, с рутиловым покрытием синего цвета, 5 кг в упаковке, предназначены для ручной дуговой сварки деталей из углеродистых и низколегированных конструкционных сталей при максимальном токе 160 А. Подходят для заготовок толщиной 3-5 мм. Позволяют формировать неповоротные стыки, что важно для проведения ремонтных работ с резервуарами под давлением. Сварной шов устойчив к появлению дефектов: пор, трещин и шлаковых включений. Электроды применяются в нефтегазовой, судо- и машиностроительной промышленности, пригодятся также в быту.
Преимущества
- Решение широкого спектра задач — электроды подходят для сварки в любом пространственном положении (кроме вертикального «сверху-вниз») как при постоянном, так и переменном токе.
- Высокое качество сварки — разбрызгивание металла сведено к минимуму, шов получается ровный и прочный.
- Надежный результат — полученное сварное соединение выдерживает вибрационные нагрузки и воздействие агрессивных сред.
- Удобная эксплуатация — электроды обеспечивают быстрый поджиг (как первичный, так и повторный) а также устойчивое горение дуги с легким отделением шлака.
- Быстрое начало работы — электроды подходят для сварки поверхностей со следами влаги и ржавчины, тщательная подготовка поверхностей не требуется.
- Низкая токсичность — проведение сварочных работ даже в слабо вентилируемых помещениях безопасно для здоровья.
- Большой запас — одной коробки хватит на длительный срок.
- Гарантированное качество — электроды успешно прошли аттестацию сварочных материалов Национального Агентства Контроля Сварки (НАКС).
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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