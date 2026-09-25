Top.Mail.Ru
Электроды DENZEL 97511, DER-3, диам. 3 мм, 5 кг, рутиловое покрытие купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Электроды DENZEL 97511, DER-3, диам. 3 мм, 5 кг, рутиловое покрытие

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Электроды DENZEL 97511, DER-3, диам. 3 мм, 5 кг, рутиловое покрытие - фото 1
Электроды DENZEL 97511, DER-3, диам. 3 мм, 5 кг, рутиловое покрытие - фото 2
Электроды DENZEL 97511, DER-3, диам. 3 мм, 5 кг, рутиловое покрытие - фото 3
Электроды DENZEL 97511, DER-3, диам. 3 мм, 5 кг, рутиловое покрытие - фото 4
Электроды DENZEL 97511, DER-3, диам. 3 мм, 5 кг, рутиловое покрытие - фото 5
Электроды DENZEL 97511, DER-3, диам. 3 мм, 5 кг, рутиловое покрытие - фото 6
Электроды DENZEL 97511, DER-3, диам. 3 мм, 5 кг, рутиловое покрытие - фото 7
Электроды DENZEL 97511, DER-3, диам. 3 мм, 5 кг, рутиловое покрытие - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Покрытие электрода
рутиловое
Марка электрода
МР-3С
Диаметр электрода, мм
3
  • Электроды DENZEL 97511, DER-3, диам. 3 мм, 5 кг, рутиловое покрытие - фото 1
  • Электроды DENZEL 97511, DER-3, диам. 3 мм, 5 кг, рутиловое покрытие - фото 2
  • Электроды DENZEL 97511, DER-3, диам. 3 мм, 5 кг, рутиловое покрытие - фото 3
  • Электроды DENZEL 97511, DER-3, диам. 3 мм, 5 кг, рутиловое покрытие - фото 4
  • Электроды DENZEL 97511, DER-3, диам. 3 мм, 5 кг, рутиловое покрытие - фото 5
  • Электроды DENZEL 97511, DER-3, диам. 3 мм, 5 кг, рутиловое покрытие - фото 6
  • Электроды DENZEL 97511, DER-3, диам. 3 мм, 5 кг, рутиловое покрытие - фото 7
  • Электроды DENZEL 97511, DER-3, диам. 3 мм, 5 кг, рутиловое покрытие - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 510 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748069
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Электроды DENZEL 97511, DER-3, диам. 3 мм, 5 кг, рутиловое покрытие
1 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Покрытие электрода
рутиловое
Марка электрода
МР-3С
Диаметр электрода, мм
3
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
36х8х6
Вес, кг.
5.03

Описание товара Электроды DENZEL 97511, DER-3, диам. 3 мм, 5 кг, рутиловое покрытие

Электроды Denzel DER-3 97511 диаметром 3 мм, с рутиловым покрытием синего цвета, 5 кг в упаковке, предназначены для ручной дуговой сварки деталей из углеродистых и низколегированных конструкционных сталей при максимальном токе 140 А. Подходят для заготовок толщиной 3-5 мм. Позволяют формировать неповоротные стыки, что важно для проведения ремонтных работ с резервуарами под давлением. Сварной шов устойчив к появлению дефектов: пор, трещин и шлаковых включений. Электроды применяются в нефтегазовой, судо- и машиностроительной промышленности, пригодятся также в быту.

Преимущества

  • Решение широкого спектра задач — электроды подходят для сварки в любом пространственном положении (кроме вертикального «сверху-вниз») как при постоянном, так и переменном токе.
  • Высокое качество сварки — разбрызгивание металла сведено к минимуму, шов получается ровный и прочный.
  • Надежный результат — полученное сварное соединение выдерживает вибрационные нагрузки и воздействие агрессивных сред.
  • Удобная эксплуатация — электроды обеспечивают быстрый поджиг (как первичный, так и повторный) а также устойчивое горение дуги с легким отделением шлака.
  • Быстрое начало работы — электроды подходят для сварки поверхностей со следами влаги и ржавчины, тщательная подготовка поверхностей не требуется.
  • Низкая токсичность — проведение сварочных работ даже в слабо вентилируемых помещениях безопасно для здоровья.
  • Большой запас — одной коробки хватит на длительный срок.
  • Гарантированное качество — электроды успешно прошли аттестацию сварочных материалов Национального Агентства Контроля Сварки (НАКС).



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону

Отзывы о товаре Электроды DENZEL 97511, DER-3, диам. 3 мм, 5 кг, рутиловое покрытие




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
DENZEL
Покрытие электрода
рутиловое
Марка электрода
МР-3С
Диаметр электрода, мм
3
Страна производитель
Россия
Описание

Электроды Denzel DER-3 97511 диаметром 3 мм, с рутиловым покрытием синего цвета, 5 кг в упаковке, предназначены для ручной дуговой сварки деталей из углеродистых и низколегированных конструкционных сталей при максимальном токе 140 А. Подходят для заготовок толщиной 3-5 мм. Позволяют формировать неповоротные стыки, что важно для проведения ремонтных работ с резервуарами под давлением. Сварной шов устойчив к появлению дефектов: пор, трещин и шлаковых включений. Электроды применяются в нефтегазовой, судо- и машиностроительной промышленности, пригодятся также в быту.

Преимущества

  • Решение широкого спектра задач — электроды подходят для сварки в любом пространственном положении (кроме вертикального «сверху-вниз») как при постоянном, так и переменном токе.
  • Высокое качество сварки — разбрызгивание металла сведено к минимуму, шов получается ровный и прочный.
  • Надежный результат — полученное сварное соединение выдерживает вибрационные нагрузки и воздействие агрессивных сред.
  • Удобная эксплуатация — электроды обеспечивают быстрый поджиг (как первичный, так и повторный) а также устойчивое горение дуги с легким отделением шлака.
  • Быстрое начало работы — электроды подходят для сварки поверхностей со следами влаги и ржавчины, тщательная подготовка поверхностей не требуется.
  • Низкая токсичность — проведение сварочных работ даже в слабо вентилируемых помещениях безопасно для здоровья.
  • Большой запас — одной коробки хватит на длительный срок.
  • Гарантированное качество — электроды успешно прошли аттестацию сварочных материалов Национального Агентства Контроля Сварки (НАКС).


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электроды DENZEL 97511, DER-3, диам. 3 мм, 5 кг, рутиловое покрытие - купить по цене 1510 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...