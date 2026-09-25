Top.Mail.Ru
Электроды DENZEL 97505, DER-13/55, диам 3 мм, 2,5 кг., основное покрытие купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Электроды DENZEL 97505, DER-13/55, диам 3 мм, 2,5 кг., основное покрытие

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Электроды DENZEL 97505, DER-13/55, диам 3 мм, 2,5 кг., основное покрытие - фото 1
Электроды DENZEL 97505, DER-13/55, диам 3 мм, 2,5 кг., основное покрытие - фото 2
Электроды DENZEL 97505, DER-13/55, диам 3 мм, 2,5 кг., основное покрытие - фото 3
Электроды DENZEL 97505, DER-13/55, диам 3 мм, 2,5 кг., основное покрытие - фото 4
Электроды DENZEL 97505, DER-13/55, диам 3 мм, 2,5 кг., основное покрытие - фото 5
Электроды DENZEL 97505, DER-13/55, диам 3 мм, 2,5 кг., основное покрытие - фото 6
Электроды DENZEL 97505, DER-13/55, диам 3 мм, 2,5 кг., основное покрытие - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Покрытие электрода
основное
Марка электрода
DER-13/55
Диаметр электрода, мм
3
  • Электроды DENZEL 97505, DER-13/55, диам 3 мм, 2,5 кг., основное покрытие - фото 1
  • Электроды DENZEL 97505, DER-13/55, диам 3 мм, 2,5 кг., основное покрытие - фото 2
  • Электроды DENZEL 97505, DER-13/55, диам 3 мм, 2,5 кг., основное покрытие - фото 3
  • Электроды DENZEL 97505, DER-13/55, диам 3 мм, 2,5 кг., основное покрытие - фото 4
  • Электроды DENZEL 97505, DER-13/55, диам 3 мм, 2,5 кг., основное покрытие - фото 5
  • Электроды DENZEL 97505, DER-13/55, диам 3 мм, 2,5 кг., основное покрытие - фото 6
  • Электроды DENZEL 97505, DER-13/55, диам 3 мм, 2,5 кг., основное покрытие - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748067
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Электроды DENZEL 97505, DER-13/55, диам 3 мм, 2,5 кг., основное покрытие
760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Покрытие электрода
основное
Марка электрода
DER-13/55
Диаметр электрода, мм
3
Комплектация
Электрод УОНИ-13/55 - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
36х6х4
Вес, кг.
2.5

Описание товара Электроды DENZEL 97505, DER-13/55, диам 3 мм, 2,5 кг., основное покрытие

Электроды Denzel DER-13/55 97505 диаметром 3 мм, с основным покрытием серого цвета, 2,5 кг в упаковке, применяются для выполнения сварочных работ с использованием постоянного тока до 130 А. Предназначены для сварки толстых листовых заготовок из углеродистых и низколегированных сталей, подвергающихся повышенным динамическим нагрузкам и деформационным воздействиям, подходят для работы с емкостями под давлением. Обеспечивают увеличенную глубину проплавления металла, позволяют получать соединения с высокой ударной вязкостью, выдерживающие сильное давление в агрессивной среде с перепадами температур. Рекомендованы для профессионального использования в нефтегазовой промышленности и судостроении. Перед началом работы требуется тщательная подготовка поверхности и прокалка электрода.

Преимущества

  • Работа в сложных условиях — электроды можно использовать при температуре до -60 °C.
  • Высокое качество выполняемых работ — электроды позволяют получить прочный и пластичный шов, устойчивый к образованию трещин.
  • Удобная работа — разбрызгивание металла сведено к минимуму, шов легко очищается от шлака.
  • Продуманная комплектация — 2,5 кг электродов хватит для выполнения большого объема работ.
  • Гарантированное качество — электроды успешно прошли аттестацию сварочных материалов Национального Агентства Контроля Сварки (НАКС).



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону

Отзывы о товаре Электроды DENZEL 97505, DER-13/55, диам 3 мм, 2,5 кг., основное покрытие




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Покрытие электрода
основное
Марка электрода
DER-13/55
Диаметр электрода, мм
3
Комплектация
Электрод УОНИ-13/55 - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Электроды Denzel DER-13/55 97505 диаметром 3 мм, с основным покрытием серого цвета, 2,5 кг в упаковке, применяются для выполнения сварочных работ с использованием постоянного тока до 130 А. Предназначены для сварки толстых листовых заготовок из углеродистых и низколегированных сталей, подвергающихся повышенным динамическим нагрузкам и деформационным воздействиям, подходят для работы с емкостями под давлением. Обеспечивают увеличенную глубину проплавления металла, позволяют получать соединения с высокой ударной вязкостью, выдерживающие сильное давление в агрессивной среде с перепадами температур. Рекомендованы для профессионального использования в нефтегазовой промышленности и судостроении. Перед началом работы требуется тщательная подготовка поверхности и прокалка электрода.

Преимущества

  • Работа в сложных условиях — электроды можно использовать при температуре до -60 °C.
  • Высокое качество выполняемых работ — электроды позволяют получить прочный и пластичный шов, устойчивый к образованию трещин.
  • Удобная работа — разбрызгивание металла сведено к минимуму, шов легко очищается от шлака.
  • Продуманная комплектация — 2,5 кг электродов хватит для выполнения большого объема работ.
  • Гарантированное качество — электроды успешно прошли аттестацию сварочных материалов Национального Агентства Контроля Сварки (НАКС).


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электроды DENZEL 97505, DER-13/55, диам 3 мм, 2,5 кг., основное покрытие - этот товар вы можете купить по цене 760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...