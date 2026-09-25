Электроды DENZEL 97501, DER-3, диам. 2,5 мм, 1 кг., рутиловое покрытие
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Характеристики
Описание товара Электроды DENZEL 97501, DER-3, диам. 2,5 мм, 1 кг., рутиловое покрытие
Электроды Denzel 97501 марки DER-3, диаметром 2,5 мм, с рутиловым покрытием синего цвета, 1 кг в упаковке, предназначены для ручной дуговой сварки деталей из углеродистых и низколегированных конструкционных сталей при максимальном токе 140 А. Позволяют получать соединения, устойчивые к вибрациям и воздействию агрессивных сред. Толщина обмазки выше, чем у аналогичных электродов других торговых марок, что обеспечивает высокое качество шва. Электроды используются в нефтегазовой промышленности, судо- и машиностроении, для проведения ремонтных работ, в том числе с резервуарами под давлением. Пригодятся также в быту.
Преимущества
- Универсальность — электроды подходят для сварки в любом пространственном положении (кроме вертикального) как при постоянном, так и переменном токе.
- Высокое качество сварки — разбрызгивание металла минимально, сварной шов устойчив к образованию пор, трещин и шлаковых включений.
- Удобная работа с короткими швами — электроды обеспечивают быстрый первичный и повторный поджиг дуги.
- Простая подготовка к работе — тщательное очищение свариваемых поверхностей не требуется, допускается сварка при наличии влаги и следов ржавчины.
- Безопасность — рутиловое покрытие характеризуется низкой токсичностью, что позволяет проводить работы в закрытых и слабо вентилируемых помещениях без вреда для здоровья.
- Экономичность — одной коробки хватит для выполнения большого объема работ.
- Гарантированное качество — электроды успешно прошли аттестацию сварочных материалов Национального Агентства Контроля Сварки (НАКС).
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Электроды Denzel 97501 марки DER-3, диаметром 2,5 мм, с рутиловым покрытием синего цвета, 1 кг в упаковке, предназначены для ручной дуговой сварки деталей из углеродистых и низколегированных конструкционных сталей при максимальном токе 140 А. Позволяют получать соединения, устойчивые к вибрациям и воздействию агрессивных сред. Толщина обмазки выше, чем у аналогичных электродов других торговых марок, что обеспечивает высокое качество шва. Электроды используются в нефтегазовой промышленности, судо- и машиностроении, для проведения ремонтных работ, в том числе с резервуарами под давлением. Пригодятся также в быту.
Преимущества
- Универсальность — электроды подходят для сварки в любом пространственном положении (кроме вертикального) как при постоянном, так и переменном токе.
- Высокое качество сварки — разбрызгивание металла минимально, сварной шов устойчив к образованию пор, трещин и шлаковых включений.
- Удобная работа с короткими швами — электроды обеспечивают быстрый первичный и повторный поджиг дуги.
- Простая подготовка к работе — тщательное очищение свариваемых поверхностей не требуется, допускается сварка при наличии влаги и следов ржавчины.
- Безопасность — рутиловое покрытие характеризуется низкой токсичностью, что позволяет проводить работы в закрытых и слабо вентилируемых помещениях без вреда для здоровья.
- Экономичность — одной коробки хватит для выполнения большого объема работ.
- Гарантированное качество — электроды успешно прошли аттестацию сварочных материалов Национального Агентства Контроля Сварки (НАКС).
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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