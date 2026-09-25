Электроды DENZEL 97500, DER-46 GoldLine, диам. 3 мм, 1 кг., рутил-целлюлозное покрытие
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Характеристики
Описание товара Электроды DENZEL 97500, DER-46 GoldLine, диам. 3 мм, 1 кг., рутил-целлюлозное покрытие
Электроды Denzel GoldLine 97500 марки DER-46, диаметром 3 мм, с рутил-целлюлозным покрытием желтого цвета, 1 кг в упаковке, предназначены для ручной дуговой сварки заготовок из углеродистых и низколегированных конструкционных сталей толщиной 3-20 мм. Наличие целлюлозы в составе повышает защитные свойства газа, образующегося при сварке, и обеспечивает высокое качество выполняемых работ. Электроды подходят для создания нахлестных и стыковых соединений, потолочных и вертикальных швов, оптимальны для работы с короткими швами. Также допускается сварка тонкостенных деталей. Электроды просты в использовании и подойдут начинающему мастеру.
Преимущества
- Широкие возможности применения — электроды подходят для сварки в любом пространственном положении, в том числе вертикальном, как при переменном токе, так и постоянном обратной полярности.
- Использование при пониженном напряжении — электроды обеспечивают стабильную работу при малых токах, что удобно для применения в быту.
- Высокое качество шва — сварка электродами с рутил-целлюлозным покрытием характеризуется повышенным коэффициентом наплавки и образованием большого количества защитного шлака.
- Удобная работа — шлак легко удаляется, что облегчает формирование гладкой поверхности.
- Простая подготовка к сварке — тщательное очищение свариваемых поверхностей не требуется.
- Безопасность — рутило-целлюлозное покрытие характеризуется низкой токсичностью, поэтому проведение сварочных работ не вредит здоровью.
- Экономичность — одной коробки хватит для выполнения большого объема работ.
- Гарантированное качество — электроды успешно прошли аттестацию сварочных материалов Национального Агентства Контроля Сварки (НАКС).
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Электроды Denzel GoldLine 97500 марки DER-46, диаметром 3 мм, с рутил-целлюлозным покрытием желтого цвета, 1 кг в упаковке, предназначены для ручной дуговой сварки заготовок из углеродистых и низколегированных конструкционных сталей толщиной 3-20 мм. Наличие целлюлозы в составе повышает защитные свойства газа, образующегося при сварке, и обеспечивает высокое качество выполняемых работ. Электроды подходят для создания нахлестных и стыковых соединений, потолочных и вертикальных швов, оптимальны для работы с короткими швами. Также допускается сварка тонкостенных деталей. Электроды просты в использовании и подойдут начинающему мастеру.
Преимущества
- Широкие возможности применения — электроды подходят для сварки в любом пространственном положении, в том числе вертикальном, как при переменном токе, так и постоянном обратной полярности.
- Использование при пониженном напряжении — электроды обеспечивают стабильную работу при малых токах, что удобно для применения в быту.
- Высокое качество шва — сварка электродами с рутил-целлюлозным покрытием характеризуется повышенным коэффициентом наплавки и образованием большого количества защитного шлака.
- Удобная работа — шлак легко удаляется, что облегчает формирование гладкой поверхности.
- Простая подготовка к сварке — тщательное очищение свариваемых поверхностей не требуется.
- Безопасность — рутило-целлюлозное покрытие характеризуется низкой токсичностью, поэтому проведение сварочных работ не вредит здоровью.
- Экономичность — одной коробки хватит для выполнения большого объема работ.
- Гарантированное качество — электроды успешно прошли аттестацию сварочных материалов Национального Агентства Контроля Сварки (НАКС).
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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