Скважинный насос СИБРТЕХ 97290, СНВ-3-65, винтовой, диаметр 3", 700 Вт, 1800 л/ч, напор 65 м
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип насоса
скважинный
Конструкция
винтовой
Тип выключателя
автоматический
Мощность
700
Высота подъема
65
Глубина погружения
80
Диаметр разъема соединения
1 "
Диаметр насоса
72
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб.
В наличии
Код товара: 748061
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Характеристики
Бренд
Тип насоса
скважинный
Конструкция
винтовой
Тип выключателя
автоматический
Мощность
700
Высота подъема
65
Глубина погружения
80
Диаметр разъема соединения
1 "
Диаметр насоса
72
Забор воды
верхний
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
0.5
Ширина, см
64
Высота, см
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х16х9
Вес, кг.
7.5
Описание товара Скважинный насос СИБРТЕХ 97290, СНВ-3-65, винтовой, диаметр 3", 700 Вт, 1800 л/ч, напор 65 м
Скважинный винтовой насос Сибртех СНВ-3-65 97290 мощностью 700 Вт, диаметром 3", обеспечивает напор до 65 м и способен перекачивать 1800 литров жидкости в час. Предназначен для подъема чистой воды из скважин и колодцев глубиной до 80 м. Насос позволяет организовать систему водоснабжения и полива на даче, садовом участке или в загородном доме.
Преимущества
- Термозащита — в случае перегрева двигатель автоматически отключается, что предотвращает его поломку.
- Высокий ресурс — двигатель полностью заполнен маслом, что уменьшает трение движущихся частей, а также улучшает теплоотвод.
- Защита от утечки масла — производитель предусмотрел мембрану компенсации теплового расширения.
- Отсутствие загрязнений в воде — система верхнего забора предотвращает захват песка и илистых отложений со дна.
- Безопасность — трехжильный кабель с проводом заземления защищает пользователя от поражения электрическим током.
- Степень защиты IPX8 — корпус насоса полностью непроницаем для воды, электронные компоненты надежно защищены.
- Безопасное погружение — на корпусе предусмотрены удобные крючки, позволяющие надежно зафиксировать трос.
- Компактность — малый вес 7,5 кг и небольшой диаметр 72 мм позволяют легко перемещать насос и погружать его даже в узкие скважины диаметром от 80 мм.
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Теги товара: скважинный, для чистой воды, винтовой, для чистой воды, для чистой воды, Насос погружной
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Бренд
Тип насоса
скважинный
Конструкция
винтовой
Тип выключателя
автоматический
Мощность
700
Высота подъема
65
Глубина погружения
80
Диаметр разъема соединения
1 "
Диаметр насоса
72
Забор воды
верхний
Качество воды
чистая
Развернуть
Размер фильтруемых частиц
0.5
Ширина, см
64
Высота, см
10
Страна производитель
Китай
Скважинный винтовой насос Сибртех СНВ-3-65 97290 мощностью 700 Вт, диаметром 3", обеспечивает напор до 65 м и способен перекачивать 1800 литров жидкости в час. Предназначен для подъема чистой воды из скважин и колодцев глубиной до 80 м. Насос позволяет организовать систему водоснабжения и полива на даче, садовом участке или в загородном доме.
Преимущества
- Термозащита — в случае перегрева двигатель автоматически отключается, что предотвращает его поломку.
- Высокий ресурс — двигатель полностью заполнен маслом, что уменьшает трение движущихся частей, а также улучшает теплоотвод.
- Защита от утечки масла — производитель предусмотрел мембрану компенсации теплового расширения.
- Отсутствие загрязнений в воде — система верхнего забора предотвращает захват песка и илистых отложений со дна.
- Безопасность — трехжильный кабель с проводом заземления защищает пользователя от поражения электрическим током.
- Степень защиты IPX8 — корпус насоса полностью непроницаем для воды, электронные компоненты надежно защищены.
- Безопасное погружение — на корпусе предусмотрены удобные крючки, позволяющие надежно зафиксировать трос.
- Компактность — малый вес 7,5 кг и небольшой диаметр 72 мм позволяют легко перемещать насос и погружать его даже в узкие скважины диаметром от 80 мм.
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Теги товара: скважинный, для чистой воды, винтовой, для чистой воды, для чистой воды, Насос погружной
Скважинный насос СИБРТЕХ 97290, СНВ-3-65, винтовой, диаметр 3", 700 Вт, 1800 л/ч, напор 65 м - данный товар вы можете купить по цене 4850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Скважинный насос СИБРТЕХ 97290, СНВ-3-65, винтовой, диаметр 3", 700 Вт, 1800 л/ч, напор 65 м