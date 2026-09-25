Всасывающий комплект для насоса DENZEL 97283, РК-7, 7 м, диам. 1", обратный клапан
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Характеристики
Материал
PP-GF30
Давление, Бар
6
Резьба
внешняя, G1", G1
Подсоединительная резьба
G1 (внешняя)
Диаметр
1"
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб.
В наличии
Код товара: 748060
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Загружаем...
2 310 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал
PP-GF30
Давление, Бар
6
Резьба
внешняя, G1", G1
Подсоединительная резьба
G1 (внешняя)
Диаметр
1"
Комплектация
Всасывающий комплект - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х35х13
Вес, кг.
1.57
Описание товара Всасывающий комплект для насоса DENZEL 97283, РК-7, 7 м, диам. 1", обратный клапан
Всасывающий комплект Denzel РК 7 97283 с присоединительным диаметром 1 дюйм, со шлангом длиной 7 м м обратным клапаном, используется с поверхностными насосами и автоматическими насосными станциям Denzel. Благодаря встроенному фильтру, очищающему поступающую воду, ее можно набирать не только из искусственных резервуаров, но и из естественных водоемов.
Преимущества
- Прочность и долговечность — гофрированный шланг из высококачественного ПВХ устойчив к излому и разрыву.
- Длина шланга 7 м — можно набирать воду с большой глубины.
- Эффективная работа — встроенный обратный клапан не допускает оттока воды.
- Полная комплектация — коннектор и штуцер для подключения есть в комплекте, поэтому их не нужно покупать отдельно.
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Бренд
DENZEL
Материал
PP-GF30
Давление, Бар
6
Резьба
внешняя, G1", G1
Подсоединительная резьба
G1 (внешняя)
Диаметр
1"
Комплектация
Всасывающий комплект - 1 шт
Страна производитель
Китай
Всасывающий комплект Denzel РК 7 97283 с присоединительным диаметром 1 дюйм, со шлангом длиной 7 м м обратным клапаном, используется с поверхностными насосами и автоматическими насосными станциям Denzel. Благодаря встроенному фильтру, очищающему поступающую воду, ее можно набирать не только из искусственных резервуаров, но и из естественных водоемов.
Преимущества
- Прочность и долговечность — гофрированный шланг из высококачественного ПВХ устойчив к излому и разрыву.
- Длина шланга 7 м — можно набирать воду с большой глубины.
- Эффективная работа — встроенный обратный клапан не допускает оттока воды.
- Полная комплектация — коннектор и штуцер для подключения есть в комплекте, поэтому их не нужно покупать отдельно.
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Всасывающий комплект для насоса DENZEL 97283, РК-7, 7 м, диам. 1", обратный клапан - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2310 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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