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Фильтр тонкой очистки DENZEL 97282, F-2, объем 2л, диаметр 1" купить с доставкой в Москве
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Фильтр тонкой очистки DENZEL 97282, F-2, объем 2л, диаметр 1"

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Фильтр тонкой очистки DENZEL 97282, F-2, объем 2л, диаметр 1&quot; - фото 1
Фильтр тонкой очистки DENZEL 97282, F-2, объем 2л, диаметр 1&quot; - фото 2
Фильтр тонкой очистки DENZEL 97282, F-2, объем 2л, диаметр 1&quot; - фото 3
Фильтр тонкой очистки DENZEL 97282, F-2, объем 2л, диаметр 1&quot; - фото 4
Фильтр тонкой очистки DENZEL 97282, F-2, объем 2л, диаметр 1&quot; - фото 5
Фильтр тонкой очистки DENZEL 97282, F-2, объем 2л, диаметр 1&quot; - фото 6
Фильтр тонкой очистки DENZEL 97282, F-2, объем 2л, диаметр 1&quot; - фото 7
Фильтр тонкой очистки DENZEL 97282, F-2, объем 2л, диаметр 1&quot; - фото 8
Фильтр тонкой очистки DENZEL 97282, F-2, объем 2л, диаметр 1&quot; - фото 9
Фильтр тонкой очистки DENZEL 97282, F-2, объем 2л, диаметр 1&quot; - фото 10
Фильтр тонкой очистки DENZEL 97282, F-2, объем 2л, диаметр 1&quot; - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фильтр
Материал
PP-GF30
Давление, Бар
6
Резьба
внутренняя, G1
Подсоединительная резьба
G1 (внутренняя)
Диаметр
1"
  • Фильтр тонкой очистки DENZEL 97282, F-2, объем 2л, диаметр 1&quot; - фото 1
  • Фильтр тонкой очистки DENZEL 97282, F-2, объем 2л, диаметр 1&quot; - фото 2
  • Фильтр тонкой очистки DENZEL 97282, F-2, объем 2л, диаметр 1&quot; - фото 3
  • Фильтр тонкой очистки DENZEL 97282, F-2, объем 2л, диаметр 1&quot; - фото 4
  • Фильтр тонкой очистки DENZEL 97282, F-2, объем 2л, диаметр 1&quot; - фото 5
  • Фильтр тонкой очистки DENZEL 97282, F-2, объем 2л, диаметр 1&quot; - фото 6
  • Фильтр тонкой очистки DENZEL 97282, F-2, объем 2л, диаметр 1&quot; - фото 7
  • Фильтр тонкой очистки DENZEL 97282, F-2, объем 2л, диаметр 1&quot; - фото 8
  • Фильтр тонкой очистки DENZEL 97282, F-2, объем 2л, диаметр 1&quot; - фото 9
  • Фильтр тонкой очистки DENZEL 97282, F-2, объем 2л, диаметр 1&quot; - фото 10
  • Фильтр тонкой очистки DENZEL 97282, F-2, объем 2л, диаметр 1&quot; - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748059
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Фильтр тонкой очистки DENZEL 97282, F-2, объем 2л, диаметр 1"
1 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Фильтр
Материал
PP-GF30
Давление, Бар
6
Резьба
внутренняя, G1
Подсоединительная резьба
G1 (внутренняя)
Диаметр
1"
Комплектация
Фильтр - 1 штПереходник - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х13
Вес, кг.
1.13

Документы соответствия

Официальный реестр Росаккредитации


Описание товара Фильтр тонкой очистки DENZEL 97282, F-2, объем 2л, диаметр 1"

Фильтр Denzel F-2 97282 объемом 2 л, с присоединительным диаметром 1?, используется для очищения воды от песка и грязевых частиц диаметром до 8 мкм. Применяется на насосах и насосных станциях ТМ Denzel, будет полезен для организации системы водоснабжения на загородном участке.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — корпус выполнен из ударопрочного пластика.
  • Прозрачный корпус — можно оценить степень загрязнения фильтра, не разбирая его.
  • Простое обслуживание — фильтр легко разбирается, поэтому его удобно чистить.

Отзывы о товаре Фильтр тонкой очистки DENZEL 97282, F-2, объем 2л, диаметр 1"




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Фильтр
Материал
PP-GF30
Давление, Бар
6
Резьба
внутренняя, G1
Подсоединительная резьба
G1 (внутренняя)
Диаметр
1"
Комплектация
Фильтр - 1 штПереходник - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Фильтр Denzel F-2 97282 объемом 2 л, с присоединительным диаметром 1?, используется для очищения воды от песка и грязевых частиц диаметром до 8 мкм. Применяется на насосах и насосных станциях ТМ Denzel, будет полезен для организации системы водоснабжения на загородном участке.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — корпус выполнен из ударопрочного пластика.
  • Прозрачный корпус — можно оценить степень загрязнения фильтра, не разбирая его.
  • Простое обслуживание — фильтр легко разбирается, поэтому его удобно чистить.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Документы соответствия

Официальный реестр Росаккредитации

Фильтр тонкой очистки DENZEL 97282, F-2, объем 2л, диаметр 1" - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1760 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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