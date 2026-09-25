Штуцер для шланга DENZEL 97271, 1" с наружной резьбой G1"
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
Латунь
Резьба
G1"(M)
Подсоединительная резьба
G1 (внешняя)
Диаметр
1"
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб.
В наличии
Код товара: 748057
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
330 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал
Латунь
Резьба
G1"(M)
Подсоединительная резьба
G1 (внешняя)
Диаметр
1"
Комплектация
Штуцер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х4
Вес, г.
60
Описание товара Штуцер для шланга DENZEL 97271, 1" с наружной резьбой G1"
Штуцер Denzel 97271 с наружной резьбой G1 предназначен для плотного соединения насоса или насосной станции с садовым шлангом диаметром 1 дюйм. Используется для организации системы откачки воды или полива на дачном участке.
Преимущества
- Прочность и коррозионная стойкость — штуцер из латуни устойчив к воздействию влаги и высокого давления.
- Надежное подключение — наружная резьба с насечками обеспечивает прочную фиксацию штуцера.
- Подвесная карта в комплекте — штуцер удобно размещать на стенде.
Смотрите также: Аксессуары для насосов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 440 руб.110 руб. в СплитШтуцер для шланга DENZEL 97272, 3/4" с наружной резьбой G1"
-
В наличииЦена 540 руб.135 руб. в СплитГоловка рукавная DENZEL 99607, HC-50, диаметр 2"
-
В наличииЦена 840 руб.210 руб. в СплитГоловка рукавная DENZEL 99608, HC-80, диаметр 3"
-
В наличииЦена 1 610 руб.403 руб. в СплитРукав напорный DENZEL 99603, DH-50, диаметр 2", длина 20 м
-
В наличииЦена 2 230 руб.558 руб. в СплитРукав всасывающий DENZEL 99601, SH-50, диаметр 2", длина 4 м
-
В наличииЦена 2 310 руб.578 руб. в СплитВсасывающий комплект для насоса DENZEL 97283, РК-7, 7 м, диам. 1...
Бренд
DENZEL
Материал
Латунь
Резьба
G1"(M)
Подсоединительная резьба
G1 (внешняя)
Диаметр
1"
Комплектация
Штуцер - 1 шт
Страна производитель
Китай
Штуцер Denzel 97271 с наружной резьбой G1 предназначен для плотного соединения насоса или насосной станции с садовым шлангом диаметром 1 дюйм. Используется для организации системы откачки воды или полива на дачном участке.
Преимущества
- Прочность и коррозионная стойкость — штуцер из латуни устойчив к воздействию влаги и высокого давления.
- Надежное подключение — наружная резьба с насечками обеспечивает прочную фиксацию штуцера.
- Подвесная карта в комплекте — штуцер удобно размещать на стенде.
Смотрите также: Аксессуары для насосов
Штуцер для шланга DENZEL 97271, 1" с наружной резьбой G1" - стоимость товара 330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Штуцер для шланга DENZEL 97271, 1" с наружной резьбой G1"