Ремень привода колес для снегоуборщиков Мир Инструмента 97106, 97651-52, 97657,97661, 5M-HTD-750
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Подходит для моделей
BM 610DT PRO, SB 560, SB 560 LP, SWB-600
Комплектация
Ремень - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб.
В наличии
Код товара: 748045
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 320 руб.
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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Подходит для моделей
BM 610DT PRO, SB 560, SB 560 LP, SWB-600
Комплектация
Ремень - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х2х1
Вес, г.
50
Описание товара Ремень привода колес для снегоуборщиков Мир Инструмента 97106, 97651-52, 97657,97661, 5M-HTD-750
Зубчатый ремень привода шнека 5M-HTD-750 97106 используется в качестве запасного аксессуара для снегоуборочных машин SB 560 97651, SB 560 LP 97652, BM 610DT PRO 97657 и SWB-600 97661. Предназначен для передачи крутящего момента, позволяет восстановить работоспособность техники после выхода из строя старого ремня.
Преимущества
- Прочность — ремень выполнен из износоустойчивого эластичного каучука.
- Долговечность — аксессуар для снегоуборщика выдерживает повышенные нагрузки.
- Зубчатый тип — ремень прочно прилегает ко шкиву и создает надежное сцепление.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Мир Инструмента
Подходит для моделей
BM 610DT PRO, SB 560, SB 560 LP, SWB-600
Комплектация
Ремень - 1 шт
Страна производитель
Китай
Зубчатый ремень привода шнека 5M-HTD-750 97106 используется в качестве запасного аксессуара для снегоуборочных машин SB 560 97651, SB 560 LP 97652, BM 610DT PRO 97657 и SWB-600 97661. Предназначен для передачи крутящего момента, позволяет восстановить работоспособность техники после выхода из строя старого ремня.
Преимущества
- Прочность — ремень выполнен из износоустойчивого эластичного каучука.
- Долговечность — аксессуар для снегоуборщика выдерживает повышенные нагрузки.
- Зубчатый тип — ремень прочно прилегает ко шкиву и создает надежное сцепление.
Ремень привода колес для снегоуборщиков Мир Инструмента 97106, 97651-52, 97657,97661, 5M-HTD-750 - данный товар вы можете купить по цене 1320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ремень привода колес для снегоуборщиков Мир Инструмента 97106, 97651-52, 97657,97661, 5M-HTD-750