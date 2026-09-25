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Ремень привода колес для снегоуборщиков Мир Инструмента 97106, 97651-52, 97657,97661, 5M-HTD-750 купить с доставкой в Москве
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Ремень привода колес для снегоуборщиков Мир Инструмента 97106, 97651-52, 97657,97661, 5M-HTD-750

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Ремень привода колес для снегоуборщиков Мир Инструмента 97106, 97651-52, 97657,97661, 5M-HTD-750 - фото 1
Ремень привода колес для снегоуборщиков Мир Инструмента 97106, 97651-52, 97657,97661, 5M-HTD-750 - фото 2
Ремень привода колес для снегоуборщиков Мир Инструмента 97106, 97651-52, 97657,97661, 5M-HTD-750 - фото 3
Ремень привода колес для снегоуборщиков Мир Инструмента 97106, 97651-52, 97657,97661, 5M-HTD-750 - фото 4
Ремень привода колес для снегоуборщиков Мир Инструмента 97106, 97651-52, 97657,97661, 5M-HTD-750 - фото 5
Ремень привода колес для снегоуборщиков Мир Инструмента 97106, 97651-52, 97657,97661, 5M-HTD-750 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Подходит для моделей
BM 610DT PRO, SB 560, SB 560 LP, SWB-600
Комплектация
Ремень - 1 шт
  • Ремень привода колес для снегоуборщиков Мир Инструмента 97106, 97651-52, 97657,97661, 5M-HTD-750 - фото 1
  • Ремень привода колес для снегоуборщиков Мир Инструмента 97106, 97651-52, 97657,97661, 5M-HTD-750 - фото 2
  • Ремень привода колес для снегоуборщиков Мир Инструмента 97106, 97651-52, 97657,97661, 5M-HTD-750 - фото 3
  • Ремень привода колес для снегоуборщиков Мир Инструмента 97106, 97651-52, 97657,97661, 5M-HTD-750 - фото 4
  • Ремень привода колес для снегоуборщиков Мир Инструмента 97106, 97651-52, 97657,97661, 5M-HTD-750 - фото 5
  • Ремень привода колес для снегоуборщиков Мир Инструмента 97106, 97651-52, 97657,97661, 5M-HTD-750 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748045
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ремень привода колес для снегоуборщиков Мир Инструмента 97106, 97651-52, 97657,97661, 5M-HTD-750
1 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Подходит для моделей
BM 610DT PRO, SB 560, SB 560 LP, SWB-600
Комплектация
Ремень - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х2х1
Вес, г.
50

Описание товара Ремень привода колес для снегоуборщиков Мир Инструмента 97106, 97651-52, 97657,97661, 5M-HTD-750

Зубчатый ремень привода шнека 5M-HTD-750 97106 используется в качестве запасного аксессуара для снегоуборочных машин SB 560 97651, SB 560 LP 97652, BM 610DT PRO 97657 и SWB-600 97661. Предназначен для передачи крутящего момента, позволяет восстановить работоспособность техники после выхода из строя старого ремня.

Преимущества

  • Прочность — ремень выполнен из износоустойчивого эластичного каучука.
  • Долговечность — аксессуар для снегоуборщика выдерживает повышенные нагрузки.
  • Зубчатый тип — ремень прочно прилегает ко шкиву и создает надежное сцепление.

Отзывы о товаре Ремень привода колес для снегоуборщиков Мир Инструмента 97106, 97651-52, 97657,97661, 5M-HTD-750




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Подходит для моделей
BM 610DT PRO, SB 560, SB 560 LP, SWB-600
Комплектация
Ремень - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Зубчатый ремень привода шнека 5M-HTD-750 97106 используется в качестве запасного аксессуара для снегоуборочных машин SB 560 97651, SB 560 LP 97652, BM 610DT PRO 97657 и SWB-600 97661. Предназначен для передачи крутящего момента, позволяет восстановить работоспособность техники после выхода из строя старого ремня.

Преимущества

  • Прочность — ремень выполнен из износоустойчивого эластичного каучука.
  • Долговечность — аксессуар для снегоуборщика выдерживает повышенные нагрузки.
  • Зубчатый тип — ремень прочно прилегает ко шкиву и создает надежное сцепление.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ремень привода колес для снегоуборщиков Мир Инструмента 97106, 97651-52, 97657,97661, 5M-HTD-750 - данный товар вы можете купить по цене 1320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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