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Срезные болты для снегоуборщиков Мир Инструмента 97104, 97651,97653-97657 упак. 4 шт купить с доставкой в Москве
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Срезные болты для снегоуборщиков Мир Инструмента 97104, 97651,97653-97657 упак. 4 шт

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Срезные болты для снегоуборщиков Мир Инструмента 97104, 97651,97653-97657 упак. 4 шт - фото 1
Срезные болты для снегоуборщиков Мир Инструмента 97104, 97651,97653-97657 упак. 4 шт - фото 2
Срезные болты для снегоуборщиков Мир Инструмента 97104, 97651,97653-97657 упак. 4 шт - фото 3
Срезные болты для снегоуборщиков Мир Инструмента 97104, 97651,97653-97657 упак. 4 шт - фото 4
Срезные болты для снегоуборщиков Мир Инструмента 97104, 97651,97653-97657 упак. 4 шт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Подходит для моделей
BM 610DT PRO, SBL 711D PRO, SBL 711DT PRO, SBM 610, SBM 610S PRO
Комплектация
Срезной болт - 4 штШплинт - 4 шт
  • Срезные болты для снегоуборщиков Мир Инструмента 97104, 97651,97653-97657 упак. 4 шт - фото 1
  • Срезные болты для снегоуборщиков Мир Инструмента 97104, 97651,97653-97657 упак. 4 шт - фото 2
  • Срезные болты для снегоуборщиков Мир Инструмента 97104, 97651,97653-97657 упак. 4 шт - фото 3
  • Срезные болты для снегоуборщиков Мир Инструмента 97104, 97651,97653-97657 упак. 4 шт - фото 4
  • Срезные болты для снегоуборщиков Мир Инструмента 97104, 97651,97653-97657 упак. 4 шт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748044
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Срезные болты для снегоуборщиков Мир Инструмента 97104, 97651,97653-97657 упак. 4 шт
680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Подходит для моделей
BM 610DT PRO, SBL 711D PRO, SBL 711DT PRO, SBM 610, SBM 610S PRO
Комплектация
Срезной болт - 4 штШплинт - 4 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х2
Вес, г.
50

Описание товара Срезные болты для снегоуборщиков Мир Инструмента 97104, 97651,97653-97657 упак. 4 шт

Срезные болты 97104 предназначены для снегоуборочных машин SBM 610 97653, SBM 610S PRO 97654, SBL 711D PRO 97655, SBL 711DT PRO 97656, BM 610DT PRO 97657. Играют ключевую роль в соединении уборочного шнека с приводным валом, что существенно увеличивает срок используемой техники.,Внимание — использование обыкновенных болтов вместо срезных грозит поломкой шнека снегоуборщика!

Преимущества

  • Надежность — болты изготовлены из стали.
  • Безопасность — аксессуары позволяют защитить редуктор и двигатель техники от поломок в случае блокировки шнека.
  • 4 штуки в упаковке — болты поставляются в прозрачном пакете вместе со шплинтами.

Отзывы о товаре Срезные болты для снегоуборщиков Мир Инструмента 97104, 97651,97653-97657 упак. 4 шт




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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Подходит для моделей
BM 610DT PRO, SBL 711D PRO, SBL 711DT PRO, SBM 610, SBM 610S PRO
Комплектация
Срезной болт - 4 штШплинт - 4 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Срезные болты 97104 предназначены для снегоуборочных машин SBM 610 97653, SBM 610S PRO 97654, SBL 711D PRO 97655, SBL 711DT PRO 97656, BM 610DT PRO 97657. Играют ключевую роль в соединении уборочного шнека с приводным валом, что существенно увеличивает срок используемой техники.,Внимание — использование обыкновенных болтов вместо срезных грозит поломкой шнека снегоуборщика!

Преимущества

  • Надежность — болты изготовлены из стали.
  • Безопасность — аксессуары позволяют защитить редуктор и двигатель техники от поломок в случае блокировки шнека.
  • 4 штуки в упаковке — болты поставляются в прозрачном пакете вместе со шплинтами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Срезные болты для снегоуборщиков Мир Инструмента 97104, 97651,97653-97657 упак. 4 шт - этот товар вы можете купить по цене 680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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