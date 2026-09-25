Срезные болты для снегоуборщиков Мир Инструмента 97104, 97651,97653-97657 упак. 4 шт
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Характеристики
Описание товара Срезные болты для снегоуборщиков Мир Инструмента 97104, 97651,97653-97657 упак. 4 шт
Срезные болты 97104 предназначены для снегоуборочных машин SBM 610 97653, SBM 610S PRO 97654, SBL 711D PRO 97655, SBL 711DT PRO 97656, BM 610DT PRO 97657. Играют ключевую роль в соединении уборочного шнека с приводным валом, что существенно увеличивает срок используемой техники.,Внимание — использование обыкновенных болтов вместо срезных грозит поломкой шнека снегоуборщика!
Преимущества
- Надежность — болты изготовлены из стали.
- Безопасность — аксессуары позволяют защитить редуктор и двигатель техники от поломок в случае блокировки шнека.
- 4 штуки в упаковке — болты поставляются в прозрачном пакете вместе со шплинтами.
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Срезные болты 97104 предназначены для снегоуборочных машин SBM 610 97653, SBM 610S PRO 97654, SBL 711D PRO 97655, SBL 711DT PRO 97656, BM 610DT PRO 97657. Играют ключевую роль в соединении уборочного шнека с приводным валом, что существенно увеличивает срок используемой техники.,Внимание — использование обыкновенных болтов вместо срезных грозит поломкой шнека снегоуборщика!
Преимущества
- Надежность — болты изготовлены из стали.
- Безопасность — аксессуары позволяют защитить редуктор и двигатель техники от поломок в случае блокировки шнека.
- 4 штуки в упаковке — болты поставляются в прозрачном пакете вместе со шплинтами.
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