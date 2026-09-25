Срезные болты для снегоуборщиков Мир Инструмента 97103, 97652, 97661 упак. 4 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Подходит для моделей
SB 560, SB 560 LP, SWB-600
Комплектация
Срезной болт - 4 штГайка самоконтрящиеся - 4 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб.
В наличии
Код товара: 748043
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Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
810 руб.
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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Подходит для моделей
SB 560, SB 560 LP, SWB-600
Комплектация
Срезной болт - 4 штГайка самоконтрящиеся - 4 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х2
Вес, г.
90
Описание товара Срезные болты для снегоуборщиков Мир Инструмента 97103, 97652, 97661 упак. 4 шт
Срезные болты 97103 предназначены для снегоуборочных машин SB 560 97651, SB 560 LP 97652, SWB-600 97661. Играют ключевую роль в соединении уборочного шнека с приводным валом, что существенно увеличивает срок используемой техники.,Внимание — использование обыкновенных болтов вместо срезных грозит поломкой шнека снегоуборщика!
Преимущества
- Надежность — болты изготовлены из стали.
- Безопасность — аксессуары позволяют защитить редуктор и двигатель техники от поломок в случае блокировки шнека.
- 4 штуки в упаковке — болты поставляются в прозрачном пакете вместе с самоконтрящимися гайками.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Мир Инструмента
Подходит для моделей
SB 560, SB 560 LP, SWB-600
Комплектация
Срезной болт - 4 штГайка самоконтрящиеся - 4 шт
Страна производитель
Китай
Срезные болты 97103 предназначены для снегоуборочных машин SB 560 97651, SB 560 LP 97652, SWB-600 97661. Играют ключевую роль в соединении уборочного шнека с приводным валом, что существенно увеличивает срок используемой техники.,Внимание — использование обыкновенных болтов вместо срезных грозит поломкой шнека снегоуборщика!
Преимущества
- Надежность — болты изготовлены из стали.
- Безопасность — аксессуары позволяют защитить редуктор и двигатель техники от поломок в случае блокировки шнека.
- 4 штуки в упаковке — болты поставляются в прозрачном пакете вместе с самоконтрящимися гайками.
Срезные болты для снегоуборщиков Мир Инструмента 97103, 97652, 97661 упак. 4 шт – стоимость товара 810 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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