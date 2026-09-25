Расширители-подрезатели для снегоуборочных машин DENZEL 97101, 97651-97652, 2 шт.
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Характеристики
Описание товара Расширители-подрезатели для снегоуборочных машин DENZEL 97101, 97651-97652, 2 шт.
Расширители-подрезатели Denzel 97101, 2 шт. в комплекте, предназначены для установки на кожух шнека снегоуборщика Denzel 97651 или 97652, также совместимы с некоторыми моделями других производителей. Расширители-подрезатели значительно ускоряют очистку территорий от сухого неслежавшегося снега за счет увеличенной ширины захвата, а также облегчают работу с высокими сугробами.
Преимущества
- Универсальность — расширители устанавливаются на снегоуборочную машину без сверления.
- Надежность и долговечность — расширители-подрезатели изготовлены из прочной стали.
- Быстрая уборка большой территории — детали, установленные в качестве расширителей, увеличивают ширину захвата на 100 мм.
- Работа с высоким уровнем снега — при установке в положение для подрезателей приспособления обрушивают большие сугробы, облегчая их уборку.
- 2 в 1 — специальная конструкция позволяет установить расширители и подрезатели одновременно (при покупке сразу двух комплектов).
- Простая установка — набор крепежа входит в комплект поставки.
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Расширители-подрезатели Denzel 97101, 2 шт. в комплекте, предназначены для установки на кожух шнека снегоуборщика Denzel 97651 или 97652, также совместимы с некоторыми моделями других производителей. Расширители-подрезатели значительно ускоряют очистку территорий от сухого неслежавшегося снега за счет увеличенной ширины захвата, а также облегчают работу с высокими сугробами.
Преимущества
- Универсальность — расширители устанавливаются на снегоуборочную машину без сверления.
- Надежность и долговечность — расширители-подрезатели изготовлены из прочной стали.
- Быстрая уборка большой территории — детали, установленные в качестве расширителей, увеличивают ширину захвата на 100 мм.
- Работа с высоким уровнем снега — при установке в положение для подрезателей приспособления обрушивают большие сугробы, облегчая их уборку.
- 2 в 1 — специальная конструкция позволяет установить расширители и подрезатели одновременно (при покупке сразу двух комплектов).
- Простая установка — набор крепежа входит в комплект поставки.
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