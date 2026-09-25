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Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3 купить с доставкой в Москве
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Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3

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Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3 - фото 1
Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3 - фото 2
Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3 - фото 3
Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3 - фото 4
Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3 - фото 5
Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3 - фото 6
Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3 - фото 7
Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3 - фото 8
Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3 - фото 9
Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3 - фото 10
Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3 - фото 11
Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3 - фото 12
Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3 - фото 13
Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3 - фото 14
Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3 - фото 15
Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3 - фото 16
Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3 - фото 17
Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3 - фото 18
Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бензиновый
Объём топливного бака, л
3.6
Объём двигателя, см3
196
Мощность, л.с.
6.5
Расход топлива, л/ч
1.7
Размер плиты, см
45х35
  • Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3 - фото 1
  • Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3 - фото 2
  • Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3 - фото 3
  • Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3 - фото 4
  • Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3 - фото 5
  • Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3 - фото 6
  • Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3 - фото 7
  • Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3 - фото 8
  • Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3 - фото 9
  • Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3 - фото 10
  • Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3 - фото 11
  • Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3 - фото 12
  • Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3 - фото 13
  • Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3 - фото 14
  • Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3 - фото 15
  • Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3 - фото 16
  • Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3 - фото 17
  • Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3 - фото 18
  • Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 420 руб. 
Начислим 583 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748039
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Самовывоз в Москве
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Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3
36 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип двигателя
бензиновый
Стартер
ручной
Центробежная сила, кН
12
Объём топливного бака, л
3.6
Объём двигателя, см3
196
Мощность, л.с.
6.5
Расход топлива, л/ч
1.7
Уровень шума, дБ
108
Размер плиты, см
45х35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х56х37
Вес, кг.
61

Описание товара Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3

Виброплита бензиновая Denzel VC-12 97041 с основанием размером 45 х 35 см, оснащена двигателем объемом 196 см3 и воздействует на поверхность с центробежной силой 12 кН. Применяется для уплотнения грунта, песка, щебня, гравия, а также укладки тротуарной плитки. Ровная рабочая поверхность обеспечивает высокое качество выполняемых работ. Виброплита может использоваться на строительной площадке, при оформлении ландшафта на загородном участке, в процессе обустройства детских площадок и т.д.

Преимущества

  • Надежность — мощный и экономичный двигатель LONCIN обеспечивает стабильную работу в течение длительного времени.
  • Удобное управление — рычаг газа расположен на верхней части рабочей рукоятки.
  • Экономичность — полностью заправленного бака хватит на 2 часа работы.
  • Безопасная эксплуатация — приводной ремень закрыт защитным кожухом.
  • Защита от загрязнения — воздушный и топливный фильтры предотвращают попадание посторонних частиц в цилиндр двигателя и бак.
  • Комфортное перемещение на новый участок — производитель предусмотрел подъемную скобу и возможность установки транспортировочных колес (арт. 98023, в комплект поставки не входят).
  • Удобное хранение — благодаря складной рукоятке виброплита не занимает много места.
  • Гарантия 3 года — надежность техники подтверждена производителем.



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Отзывы о товаре Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип двигателя
бензиновый
Стартер
ручной
Центробежная сила, кН
12
Объём топливного бака, л
3.6
Объём двигателя, см3
196
Мощность, л.с.
6.5
Расход топлива, л/ч
1.7
Уровень шума, дБ
108
Размер плиты, см
45х35
Страна производитель
Китай
Описание

Виброплита бензиновая Denzel VC-12 97041 с основанием размером 45 х 35 см, оснащена двигателем объемом 196 см3 и воздействует на поверхность с центробежной силой 12 кН. Применяется для уплотнения грунта, песка, щебня, гравия, а также укладки тротуарной плитки. Ровная рабочая поверхность обеспечивает высокое качество выполняемых работ. Виброплита может использоваться на строительной площадке, при оформлении ландшафта на загородном участке, в процессе обустройства детских площадок и т.д.

Преимущества

  • Надежность — мощный и экономичный двигатель LONCIN обеспечивает стабильную работу в течение длительного времени.
  • Удобное управление — рычаг газа расположен на верхней части рабочей рукоятки.
  • Экономичность — полностью заправленного бака хватит на 2 часа работы.
  • Безопасная эксплуатация — приводной ремень закрыт защитным кожухом.
  • Защита от загрязнения — воздушный и топливный фильтры предотвращают попадание посторонних частиц в цилиндр двигателя и бак.
  • Комфортное перемещение на новый участок — производитель предусмотрел подъемную скобу и возможность установки транспортировочных колес (арт. 98023, в комплект поставки не входят).
  • Удобное хранение — благодаря складной рукоятке виброплита не занимает много места.
  • Гарантия 3 года — надежность техники подтверждена производителем.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Виброплита бензиновая DENZEL 97041, VC-12, 12 кН, 45*35 см, 196 см3 - этот товар вы можете купить по цене 36420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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