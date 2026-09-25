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Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 96817, G411 с акк. 3,6В Li-Ion 1,5 Ач купить с доставкой в Москве
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Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 96817, G411 с акк. 3,6В Li-Ion 1,5 Ач

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Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 96817, G411 с акк. 3,6В Li-Ion 1,5 Ач - фото 1
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 96817, G411 с акк. 3,6В Li-Ion 1,5 Ач - фото 2
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 96817, G411 с акк. 3,6В Li-Ion 1,5 Ач - фото 3
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 96817, G411 с акк. 3,6В Li-Ion 1,5 Ач - фото 4
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 96817, G411 с акк. 3,6В Li-Ion 1,5 Ач - фото 5
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 96817, G411 с акк. 3,6В Li-Ion 1,5 Ач - фото 6
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 96817, G411 с акк. 3,6В Li-Ion 1,5 Ач - фото 7
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 96817, G411 с акк. 3,6В Li-Ion 1,5 Ач - фото 8
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 96817, G411 с акк. 3,6В Li-Ion 1,5 Ач - фото 9
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 96817, G411 с акк. 3,6В Li-Ion 1,5 Ач - фото 10
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 96817, G411 с акк. 3,6В Li-Ion 1,5 Ач - фото 11
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 96817, G411 с акк. 3,6В Li-Ion 1,5 Ач - фото 12
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 96817, G411 с акк. 3,6В Li-Ion 1,5 Ач - фото 13
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 96817, G411 с акк. 3,6В Li-Ion 1,5 Ач - фото 14
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 96817, G411 с акк. 3,6В Li-Ion 1,5 Ач - фото 15
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 96817, G411 с акк. 3,6В Li-Ion 1,5 Ач - фото 16
Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 96817, G411 с акк. 3,6В Li-Ion 1,5 Ач - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип ножа
двусторонний
Материал лезвия
сталь
Покрытие лезвий
антикоррозионное масло
Тип двигателя
щеточный
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
1500000
Время работы на одном заряде, мин
35
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 96817, G411 с акк. 3,6В Li-Ion 1,5 Ач - фото 1
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 96817, G411 с акк. 3,6В Li-Ion 1,5 Ач - фото 2
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 96817, G411 с акк. 3,6В Li-Ion 1,5 Ач - фото 3
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 96817, G411 с акк. 3,6В Li-Ion 1,5 Ач - фото 4
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 96817, G411 с акк. 3,6В Li-Ion 1,5 Ач - фото 5
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 96817, G411 с акк. 3,6В Li-Ion 1,5 Ач - фото 6
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 96817, G411 с акк. 3,6В Li-Ion 1,5 Ач - фото 7
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 96817, G411 с акк. 3,6В Li-Ion 1,5 Ач - фото 8
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 96817, G411 с акк. 3,6В Li-Ion 1,5 Ач - фото 9
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 96817, G411 с акк. 3,6В Li-Ion 1,5 Ач - фото 10
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 96817, G411 с акк. 3,6В Li-Ion 1,5 Ач - фото 11
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 96817, G411 с акк. 3,6В Li-Ion 1,5 Ач - фото 12
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 96817, G411 с акк. 3,6В Li-Ion 1,5 Ач - фото 13
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 96817, G411 с акк. 3,6В Li-Ion 1,5 Ач - фото 14
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 96817, G411 с акк. 3,6В Li-Ion 1,5 Ач - фото 15
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 96817, G411 с акк. 3,6В Li-Ion 1,5 Ач - фото 16
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 96817, G411 с акк. 3,6В Li-Ion 1,5 Ач - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 900 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748038
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Загружаем...
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Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 96817, G411 с акк. 3,6В Li-Ion 1,5 Ач
1 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип ножа
двусторонний
Материал лезвия
сталь
Покрытие лезвий
антикоррозионное масло
Длина режущей кромки для кустарника, мм
115
Длина режущей кромки для травы, мм
70
Максимальный диаметр реза, мм
8
Число ходов, ход/мин
1300
Изменения угла наклона рукояти
Да
Тип двигателя
щеточный
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
1500000
Время зарядки аккумулятора, ч
4
Время работы на одном заряде, мин
35
Длина, см
33.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х13х10
Вес, кг.
1.03

Описание товара Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 96817, G411 с акк. 3,6В Li-Ion 1,5 Ач

Аккумуляторные ножницы-кусторез Denzel G411 96817 с Li-Ion батареей напряжением 3,6 В и емкостью 1,5 Ач предназначены для поддержания декоративной растительности на дачном участке в аккуратном виде. В комплект входят две оснастки: для подрезания газонной травы и для обрезки кустов и тонких веток деревьев. Благодаря простому управлению и малому весу 0,6 кг с ножницами-кусторезами легко справятся даже пожилые люди.

Преимущества

  • Надежный аккумулятор емкостью 1,5 Ач — работать без подзарядки можно до 35 минут.
  • Автономность — аккумуляторный инструмент можно использовать вдали от дома.
  • Экологичность — ножницы-кусторез не выделяют вредных выхлопов, не наносят вреда пользователю и окружающей среде.
  • Эффективная работа — прочные двусторонние ножи заточены с обеих сторон и долго сохраняют остроту.
  • Регулируемый угол наклона — фиксация рукоятки в нужном положении позволяет добиться точной и аккуратной обработки растений даже в труднодоступных местах.
  • Долговечность — медная обмотка двигателя устойчива к перегреву и обеспечивает стабильную работу ножниц-кустореза даже при высоких нагрузках.
  • Система быстрой смены оснастки — переключение между задачами не занимает много времени.
  • Гарантия 3 года — качество инструмента подтверждено производителем.

Отзывы о товаре Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 96817, G411 с акк. 3,6В Li-Ion 1,5 Ач




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип ножа
двусторонний
Материал лезвия
сталь
Покрытие лезвий
антикоррозионное масло
Длина режущей кромки для кустарника, мм
115
Длина режущей кромки для травы, мм
70
Максимальный диаметр реза, мм
8
Число ходов, ход/мин
1300
Изменения угла наклона рукояти
Да
Тип двигателя
щеточный
Тип аккумулятора
Li-Ion
Развернуть
Емкость аккумулятора, мАч
1500000
Время зарядки аккумулятора, ч
4
Время работы на одном заряде, мин
35
Длина, см
33.7
Страна производитель
Китай
Описание

Аккумуляторные ножницы-кусторез Denzel G411 96817 с Li-Ion батареей напряжением 3,6 В и емкостью 1,5 Ач предназначены для поддержания декоративной растительности на дачном участке в аккуратном виде. В комплект входят две оснастки: для подрезания газонной травы и для обрезки кустов и тонких веток деревьев. Благодаря простому управлению и малому весу 0,6 кг с ножницами-кусторезами легко справятся даже пожилые люди.

Преимущества

  • Надежный аккумулятор емкостью 1,5 Ач — работать без подзарядки можно до 35 минут.
  • Автономность — аккумуляторный инструмент можно использовать вдали от дома.
  • Экологичность — ножницы-кусторез не выделяют вредных выхлопов, не наносят вреда пользователю и окружающей среде.
  • Эффективная работа — прочные двусторонние ножи заточены с обеих сторон и долго сохраняют остроту.
  • Регулируемый угол наклона — фиксация рукоятки в нужном положении позволяет добиться точной и аккуратной обработки растений даже в труднодоступных местах.
  • Долговечность — медная обмотка двигателя устойчива к перегреву и обеспечивает стабильную работу ножниц-кустореза даже при высоких нагрузках.
  • Система быстрой смены оснастки — переключение между задачами не занимает много времени.
  • Гарантия 3 года — качество инструмента подтверждено производителем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножницы-кусторез аккумуляторные DENZEL 96817, G411 с акк. 3,6В Li-Ion 1,5 Ач - по цене 1900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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