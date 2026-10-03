Top.Mail.Ru
Ножницы-кусторез с телескопической штангой аккумуляторные DENZEL 96815, G801E с акк. 7,2В Li-Ion 1,5 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ножницы-кусторез с телескопической штангой аккумуляторные DENZEL 96815, G801E с акк. 7,2В Li-Ion 1,5

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ножницы-кусторез с телескопической штангой аккумуляторные DENZEL 96815, G801E с акк. 7,2В Li-Ion 1,5 - фото 1
Ножницы-кусторез с телескопической штангой аккумуляторные DENZEL 96815, G801E с акк. 7,2В Li-Ion 1,5 - фото 2
Ножницы-кусторез с телескопической штангой аккумуляторные DENZEL 96815, G801E с акк. 7,2В Li-Ion 1,5 - фото 3
Ножницы-кусторез с телескопической штангой аккумуляторные DENZEL 96815, G801E с акк. 7,2В Li-Ion 1,5 - фото 4
Ножницы-кусторез с телескопической штангой аккумуляторные DENZEL 96815, G801E с акк. 7,2В Li-Ion 1,5 - фото 5
Ножницы-кусторез с телескопической штангой аккумуляторные DENZEL 96815, G801E с акк. 7,2В Li-Ion 1,5 - фото 6
Ножницы-кусторез с телескопической штангой аккумуляторные DENZEL 96815, G801E с акк. 7,2В Li-Ion 1,5 - фото 7
Ножницы-кусторез с телескопической штангой аккумуляторные DENZEL 96815, G801E с акк. 7,2В Li-Ion 1,5 - фото 8
Ножницы-кусторез с телескопической штангой аккумуляторные DENZEL 96815, G801E с акк. 7,2В Li-Ion 1,5 - фото 9
Ножницы-кусторез с телескопической штангой аккумуляторные DENZEL 96815, G801E с акк. 7,2В Li-Ion 1,5 - фото 10
Ножницы-кусторез с телескопической штангой аккумуляторные DENZEL 96815, G801E с акк. 7,2В Li-Ion 1,5 - фото 11
Ножницы-кусторез с телескопической штангой аккумуляторные DENZEL 96815, G801E с акк. 7,2В Li-Ion 1,5 - фото 12
Ножницы-кусторез с телескопической штангой аккумуляторные DENZEL 96815, G801E с акк. 7,2В Li-Ion 1,5 - фото 13
Ножницы-кусторез с телескопической штангой аккумуляторные DENZEL 96815, G801E с акк. 7,2В Li-Ion 1,5 - фото 14
Ножницы-кусторез с телескопической штангой аккумуляторные DENZEL 96815, G801E с акк. 7,2В Li-Ion 1,5 - фото 15
Ножницы-кусторез с телескопической штангой аккумуляторные DENZEL 96815, G801E с акк. 7,2В Li-Ion 1,5 - фото 16
Ножницы-кусторез с телескопической штангой аккумуляторные DENZEL 96815, G801E с акк. 7,2В Li-Ion 1,5 - фото 17
Ножницы-кусторез с телескопической штангой аккумуляторные DENZEL 96815, G801E с акк. 7,2В Li-Ion 1,5 - фото 18
Ножницы-кусторез с телескопической штангой аккумуляторные DENZEL 96815, G801E с акк. 7,2В Li-Ion 1,5 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип ножа
двусторонний
Материал лезвия
сталь
Покрытие лезвий
антикоррозионное масло
Тип двигателя
щеточный
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
1500
Время работы на одном заряде, мин
50
  • Ножницы-кусторез с телескопической штангой аккумуляторные DENZEL 96815, G801E с акк. 7,2В Li-Ion 1,5 - фото 1
  • Ножницы-кусторез с телескопической штангой аккумуляторные DENZEL 96815, G801E с акк. 7,2В Li-Ion 1,5 - фото 2
  • Ножницы-кусторез с телескопической штангой аккумуляторные DENZEL 96815, G801E с акк. 7,2В Li-Ion 1,5 - фото 3
  • Ножницы-кусторез с телескопической штангой аккумуляторные DENZEL 96815, G801E с акк. 7,2В Li-Ion 1,5 - фото 4
  • Ножницы-кусторез с телескопической штангой аккумуляторные DENZEL 96815, G801E с акк. 7,2В Li-Ion 1,5 - фото 5
  • Ножницы-кусторез с телескопической штангой аккумуляторные DENZEL 96815, G801E с акк. 7,2В Li-Ion 1,5 - фото 6
  • Ножницы-кусторез с телескопической штангой аккумуляторные DENZEL 96815, G801E с акк. 7,2В Li-Ion 1,5 - фото 7
  • Ножницы-кусторез с телескопической штангой аккумуляторные DENZEL 96815, G801E с акк. 7,2В Li-Ion 1,5 - фото 8
  • Ножницы-кусторез с телескопической штангой аккумуляторные DENZEL 96815, G801E с акк. 7,2В Li-Ion 1,5 - фото 9
  • Ножницы-кусторез с телескопической штангой аккумуляторные DENZEL 96815, G801E с акк. 7,2В Li-Ion 1,5 - фото 10
  • Ножницы-кусторез с телескопической штангой аккумуляторные DENZEL 96815, G801E с акк. 7,2В Li-Ion 1,5 - фото 11
  • Ножницы-кусторез с телескопической штангой аккумуляторные DENZEL 96815, G801E с акк. 7,2В Li-Ion 1,5 - фото 12
  • Ножницы-кусторез с телескопической штангой аккумуляторные DENZEL 96815, G801E с акк. 7,2В Li-Ion 1,5 - фото 13
  • Ножницы-кусторез с телескопической штангой аккумуляторные DENZEL 96815, G801E с акк. 7,2В Li-Ion 1,5 - фото 14
  • Ножницы-кусторез с телескопической штангой аккумуляторные DENZEL 96815, G801E с акк. 7,2В Li-Ion 1,5 - фото 15
  • Ножницы-кусторез с телескопической штангой аккумуляторные DENZEL 96815, G801E с акк. 7,2В Li-Ion 1,5 - фото 16
  • Ножницы-кусторез с телескопической штангой аккумуляторные DENZEL 96815, G801E с акк. 7,2В Li-Ion 1,5 - фото 17
  • Ножницы-кусторез с телескопической штангой аккумуляторные DENZEL 96815, G801E с акк. 7,2В Li-Ion 1,5 - фото 18
  • Ножницы-кусторез с телескопической штангой аккумуляторные DENZEL 96815, G801E с акк. 7,2В Li-Ion 1,5 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748037
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип ножа
двусторонний
Материал лезвия
сталь
Покрытие лезвий
антикоррозионное масло
Длина режущей кромки для кустарника, мм
170
Длина режущей кромки для травы, мм
90
Максимальный диаметр реза, мм
8
Число ходов, ход/мин
1300
Изменения угла наклона рукояти
Да
Тип двигателя
щеточный
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
1500
Время зарядки аккумулятора, ч
4
Время работы на одном заряде, мин
50
Длина, см
33.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х17х12
Вес, кг.
1.92

Описание товара Ножницы-кусторез с телескопической штангой аккумуляторные DENZEL 96815, G801E с акк. 7,2В Li-Ion 1,5

Аккумуляторные ножницы-кусторез Denzel G801E 968157 с телескопической штангой, с Li-Ion батареей емкостью 1,5 Ач и напряжением 7,2 В, используются для ухода за садовым участком. Поставляются с двумя насадками: для подрезания газонной травы и для обрезки кустов и тонких веток деревьев. Небольшой вес 1,1 кг и съемная штанга с колесным блоком обеспечивают комфортное использование ножниц-кустореза.

Преимущества

  • Надежный аккумулятор емкостью 1,5 Ач — работать без подзарядки можно до 50 минут.
  • Автономность — аккумуляторный инструмент можно использовать вдали от дома.
  • Экологичность — ножницы-кусторез не выделяют вредных выхлопов, не наносят вреда пользователю и окружающей среде.
  • Эффективная работа — прочные двусторонние ножи заточены с обеих сторон и долго сохраняют остроту.
  • Удобная эксплуатация — инструмент можно закрепить на телескопической штанге, регулируемой в диапазоне 800-1100 мм, что позволяет выполнять работы в труднодоступных местах.
  • Регулируемый угол наклона — фиксация рукоятки в нужном положении позволяет добиться точной и аккуратной обработки растений.
  • Долговечность — медная обмотка двигателя устойчива к перегреву и обеспечивает стабильную работу ножниц-кустореза даже при высоких нагрузках.
  • Система быстрой смены оснастки — переключение между задачами не занимает много времени.
  • Гарантия 3 года — качество инструмента подтверждено производителем.

Отзывы о товаре Ножницы-кусторез с телескопической штангой аккумуляторные DENZEL 96815, G801E с акк. 7,2В Li-Ion 1,5




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип ножа
двусторонний
Материал лезвия
сталь
Покрытие лезвий
антикоррозионное масло
Длина режущей кромки для кустарника, мм
170
Длина режущей кромки для травы, мм
90
Максимальный диаметр реза, мм
8
Число ходов, ход/мин
1300
Изменения угла наклона рукояти
Да
Тип двигателя
щеточный
Тип аккумулятора
Li-Ion
Развернуть
Емкость аккумулятора, мАч
1500
Время зарядки аккумулятора, ч
4
Время работы на одном заряде, мин
50
Длина, см
33.7
Страна производитель
Китай
Описание

Аккумуляторные ножницы-кусторез Denzel G801E 968157 с телескопической штангой, с Li-Ion батареей емкостью 1,5 Ач и напряжением 7,2 В, используются для ухода за садовым участком. Поставляются с двумя насадками: для подрезания газонной травы и для обрезки кустов и тонких веток деревьев. Небольшой вес 1,1 кг и съемная штанга с колесным блоком обеспечивают комфортное использование ножниц-кустореза.

Преимущества

  • Надежный аккумулятор емкостью 1,5 Ач — работать без подзарядки можно до 50 минут.
  • Автономность — аккумуляторный инструмент можно использовать вдали от дома.
  • Экологичность — ножницы-кусторез не выделяют вредных выхлопов, не наносят вреда пользователю и окружающей среде.
  • Эффективная работа — прочные двусторонние ножи заточены с обеих сторон и долго сохраняют остроту.
  • Удобная эксплуатация — инструмент можно закрепить на телескопической штанге, регулируемой в диапазоне 800-1100 мм, что позволяет выполнять работы в труднодоступных местах.
  • Регулируемый угол наклона — фиксация рукоятки в нужном положении позволяет добиться точной и аккуратной обработки растений.
  • Долговечность — медная обмотка двигателя устойчива к перегреву и обеспечивает стабильную работу ножниц-кустореза даже при высоких нагрузках.
  • Система быстрой смены оснастки — переключение между задачами не занимает много времени.
  • Гарантия 3 года — качество инструмента подтверждено производителем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножницы-кусторез с телескопической штангой аккумуляторные DENZEL 96815, G801E с акк. 7,2В Li-Ion 1,5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...