Дарсонваль портативный Спарк Ст-117 - профессиональный прибор, предназначенный для проведения лечебных процедур в условиях стационаров, в амбулаторных медицинских учреждениях и в домашних условиях. Отличается высоким качеством и надежностью. С его помощью осуществляется уход за кожей, волосами, борьба с целлюлитом, варикозом, остеохондрозом. Аппарат прост в использовании и не требует специальных навыков и знаний. Дарсонваль портативный Спарк Ст-117 укомплектован тремя насадками для процедур различной направленности.
Особенности:
- Действие аппарата сводится к применению слабых разрядов импульсного тока для активизации систем кожи и улучшения обменных процессов;
- Насыщает кожу кислородом и стимулирует местное кровообращение;
- Подходит для всех типов кожи, решая проблемы зрелой, увядающей и молодой кожи;
- Заметно сокращает поры и устраняет жирный блеск кожи;
- Оживляет тусклый цвет лица;
- Борется с морщинами;
- Помогает при лечении варикозного расширения вен и целлюлита;
- Наличие насадок различной формы обеспечивает доступ к решению широкого спектра проблем;
- Применение прибора не требует специальной медицинской подготовки;
- Рекомендуется как для профессионального, так и для частного использования.
Комплектация:
- Дарсонваль портативный Спарк Ст-117;
- Грибовидная насадка;
- Документация;
- Упаковка.
Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
Видео:
Видеообзор на Дарсонваль портативный Спарк Ст-117
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