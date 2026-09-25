Тепловая пушка СИБРТЕХ 96436, ТВ-2М (тепловентилятор), 230 В, 2 реж. вентилятор, 2000 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик, металл
Тип установки
напольный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
2
Производительность, м?/ч
280
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748027
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Характеристики
Бренд
Габаритные размеры
240x210x255
Площадь обогрева
20
Наличие сетевой вилки
Да
Ширина упаковки
239
Высота упаковки
219
Нагревательный элемент
тэн
Защита от перегрева
да
Количество режимов нагрева
2
Длина шнура
267
Мощность тепловая max
2
Производительность
280
Мощность
2000
Вид
пушка тепловая электрическая
Габариты
240x210x255
Производительность (min)
280
Производитель
СИБРТЕХ
Комплектация
Тепловая пушка - 1 штРучка - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Материал корпуса
пластик, металл
Тип установки
напольный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
2
Производительность, м?/ч
280
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Вентиляция без нагрева
Да
Тип топлива
электроэнергия
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
30
Ширина, см
24
Высота, см
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х24х22
Вес, кг.
3.05
Описание товара Тепловая пушка СИБРТЕХ 96436, ТВ-2М (тепловентилятор), 230 В, 2 реж. вентилятор, 2000 Вт
Тепловая пушка СИБРТЕХ 96436, ТВ-2М (тепловентилятор), 230 В, 2 реж. вентилятор, 2000 Вт
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Бренд
Габаритные размеры
240x210x255
Площадь обогрева
20
Наличие сетевой вилки
Да
Ширина упаковки
239
Высота упаковки
219
Нагревательный элемент
тэн
Защита от перегрева
да
Количество режимов нагрева
2
Длина шнура
267
Мощность тепловая max
2
Развернуть
Производительность
280
Мощность
2000
Вид
пушка тепловая электрическая
Габариты
240x210x255
Производительность (min)
280
Производитель
СИБРТЕХ
Комплектация
Тепловая пушка - 1 штРучка - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Материал корпуса
пластик, металл
Тип установки
напольный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
2
Производительность, м?/ч
280
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Вентиляция без нагрева
Да
Тип топлива
электроэнергия
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
30
Ширина, см
24
Высота, см
21
Страна производитель
Китай
Тепловая пушка СИБРТЕХ 96436, ТВ-2М (тепловентилятор), 230 В, 2 реж. вентилятор, 2000 Вт
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Тепловая пушка СИБРТЕХ 96436, ТВ-2М (тепловентилятор), 230 В, 2 реж. вентилятор, 2000 Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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