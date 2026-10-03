Тепловая пушка СИБРТЕХ 96404, керамический нагреватель K3, 3 режима, 230В, 1500/3000 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик, металл
Тип установки
напольный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
3
Производительность, м?/ч
290
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748021
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Характеристики
Бренд
Габаритные размеры
270x205x315
Площадь обогрева
30
Ширина упаковки
271
Высота упаковки
201
Нагревательный элемент
керамический
Защита от перегрева
да
Количество режимов нагрева
3
Длина шнура
317
Мощность тепловая max
3
Производительность
290
Мощность
3000
Вид
пушка тепловая электрическая
Габариты
270x205x315
Производительность (min)
290
Производитель
СИБРТЕХ
Комплектация
Тепловая пушка - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Материал корпуса
пластик, металл
Тип установки
напольный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
3
Производительность, м?/ч
290
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
керамический
Тип топлива
электроэнергия
Напряжение сети
230 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
35
Ширина, см
27
Высота, см
20.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х27х20
Вес, кг.
2.46
Описание товара Тепловая пушка СИБРТЕХ 96404, керамический нагреватель K3, 3 режима, 230В, 1500/3000 Вт
Тепловая пушка СИБРТЕХ 96404, керамический нагреватель K3, 3 режима, 230В, 1500/3000 Вт
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Бренд
Габаритные размеры
270x205x315
Площадь обогрева
30
Ширина упаковки
271
Высота упаковки
201
Нагревательный элемент
керамический
Защита от перегрева
да
Количество режимов нагрева
3
Длина шнура
317
Мощность тепловая max
3
Производительность
290
Развернуть
Мощность
3000
Вид
пушка тепловая электрическая
Габариты
270x205x315
Производительность (min)
290
Производитель
СИБРТЕХ
Комплектация
Тепловая пушка - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Материал корпуса
пластик, металл
Тип установки
напольный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
3
Производительность, м?/ч
290
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
керамический
Тип топлива
электроэнергия
Напряжение сети
230 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
35
Ширина, см
27
Высота, см
20.5
Страна производитель
Китай
Тепловая пушка СИБРТЕХ 96404, керамический нагреватель K3, 3 режима, 230В, 1500/3000 Вт
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Тепловая пушка СИБРТЕХ 96404, керамический нагреватель K3, 3 режима, 230В, 1500/3000 Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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