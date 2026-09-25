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Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96395, М10х1,25L, гайка М12х1,5L, гайка М12х1,75L купить с доставкой в Москве
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Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96395, М10х1,25L, гайка М12х1,5L, гайка М12х1,75L

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Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96395, М10х1,25L, гайка М12х1,5L, гайка М12х1,75L - фото 1
Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96395, М10х1,25L, гайка М12х1,5L, гайка М12х1,75L - фото 2
Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96395, М10х1,25L, гайка М12х1,5L, гайка М12х1,75L - фото 3
Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96395, М10х1,25L, гайка М12х1,5L, гайка М12х1,75L - фото 4
Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96395, М10х1,25L, гайка М12х1,5L, гайка М12х1,75L - фото 5
Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96395, М10х1,25L, гайка М12х1,5L, гайка М12х1,75L - фото 6
Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96395, М10х1,25L, гайка М12х1,5L, гайка М12х1,75L - фото 7
Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96395, М10х1,25L, гайка М12х1,5L, гайка М12х1,75L - фото 8
Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96395, М10х1,25L, гайка М12х1,5L, гайка М12х1,75L - фото 9
Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96395, М10х1,25L, гайка М12х1,5L, гайка М12х1,75L - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид РА6
Диаметр, мм
161
Диаметр посадочного отверстия, мм
161
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
2.7
  • Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96395, М10х1,25L, гайка М12х1,5L, гайка М12х1,75L - фото 1
  • Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96395, М10х1,25L, гайка М12х1,5L, гайка М12х1,75L - фото 2
  • Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96395, М10х1,25L, гайка М12х1,5L, гайка М12х1,75L - фото 3
  • Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96395, М10х1,25L, гайка М12х1,5L, гайка М12х1,75L - фото 4
  • Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96395, М10х1,25L, гайка М12х1,5L, гайка М12х1,75L - фото 5
  • Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96395, М10х1,25L, гайка М12х1,5L, гайка М12х1,75L - фото 6
  • Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96395, М10х1,25L, гайка М12х1,5L, гайка М12х1,75L - фото 7
  • Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96395, М10х1,25L, гайка М12х1,5L, гайка М12х1,75L - фото 8
  • Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96395, М10х1,25L, гайка М12х1,5L, гайка М12х1,75L - фото 9
  • Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96395, М10х1,25L, гайка М12х1,5L, гайка М12х1,75L - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748018
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид РА6
Диаметр, мм
161
Диаметр посадочного отверстия, мм
161
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
2.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х20х9
Вес, г.
730

Описание товара Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96395, М10х1,25L, гайка М12х1,5L, гайка М12х1,75L

Полуавтоматическая триммерная катушка Denzel 96395 имеет посадочный размер M10 с левой резьбой 1,25 мм и комплектуется гайками М12 х 1,5 мм (правая резьба) и М12 х 1,75 мм (левая резьба). Устанавливается на вал электрического или бензинового триммера и используется для ухода за озелененными территориями. Подходит для мощных триммеров. Заправляется леской диаметром до 3 мм, что позволяет подравнивать молодую газонную траву и скашивать сорняки, в том числе крупностеблевые.

Преимущества

  • Долговечность — корпус выполнен из высококачественного полиамида РА6 + 30% GF, леска — из прочного нейлона.
  • Полуавтоматическая подача лески — достаточно слегка ударить катушкой о землю прямо во время работы.
  • Универсальность — в комплекте адаптеры для установки катушки на триммеры с разными типами резьбы.
  • Простая подготовка к работе — для замены адаптера не требуются дополнительные инструменты.

Отзывы о товаре Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96395, М10х1,25L, гайка М12х1,5L, гайка М12х1,75L




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид РА6
Диаметр, мм
161
Диаметр посадочного отверстия, мм
161
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
2.7
Страна производитель
Китай
Описание

Полуавтоматическая триммерная катушка Denzel 96395 имеет посадочный размер M10 с левой резьбой 1,25 мм и комплектуется гайками М12 х 1,5 мм (правая резьба) и М12 х 1,75 мм (левая резьба). Устанавливается на вал электрического или бензинового триммера и используется для ухода за озелененными территориями. Подходит для мощных триммеров. Заправляется леской диаметром до 3 мм, что позволяет подравнивать молодую газонную траву и скашивать сорняки, в том числе крупностеблевые.

Преимущества

  • Долговечность — корпус выполнен из высококачественного полиамида РА6 + 30% GF, леска — из прочного нейлона.
  • Полуавтоматическая подача лески — достаточно слегка ударить катушкой о землю прямо во время работы.
  • Универсальность — в комплекте адаптеры для установки катушки на триммеры с разными типами резьбы.
  • Простая подготовка к работе — для замены адаптера не требуются дополнительные инструменты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96395, М10х1,25L, гайка М12х1,5L, гайка М12х1,75L - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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