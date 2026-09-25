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Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96393, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М12х1,5L купить с доставкой в Москве
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Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96393, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М12х1,5L

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Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96393, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М12х1,5L - фото 1
Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96393, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М12х1,5L - фото 2
Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96393, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М12х1,5L - фото 3
Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96393, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М12х1,5L - фото 4
Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96393, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М12х1,5L - фото 5
Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96393, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М12х1,5L - фото 6
Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96393, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М12х1,5L - фото 7
Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96393, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М12х1,5L - фото 8
Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96393, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М12х1,5L - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид РА6
Крепление
лев Шаг 1,25 1,5 1,5мм, M10, M12
Диаметр, мм
127
Диаметр посадочного отверстия, мм
127
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
2.7
  • Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96393, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М12х1,5L - фото 1
  • Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96393, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М12х1,5L - фото 2
  • Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96393, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М12х1,5L - фото 3
  • Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96393, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М12х1,5L - фото 4
  • Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96393, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М12х1,5L - фото 5
  • Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96393, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М12х1,5L - фото 6
  • Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96393, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М12х1,5L - фото 7
  • Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96393, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М12х1,5L - фото 8
  • Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96393, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М12х1,5L - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748017
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид РА6
Крепление
лев Шаг 1,25 1,5 1,5мм, M10, M12
Диаметр, мм
127
Диаметр посадочного отверстия, мм
127
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
2.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х18х9
Вес, г.
570

Описание товара Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96393, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М12х1,5L

Полуавтоматическая триммерная катушка Denzel 96393 имеет посадочный размер M10 с левой резьбой 1,25 мм и комплектуется гайками М10 х 1 мм (правая резьба) и М12 х 1,5 мм (левая резьба). Служит оснасткой для электрического или бензинового триммера и используется для ухода за озелененными территориями. Подходит для мощных триммеров. Заправляется леской диаметром до 2,7 мм, что позволяет подравнивать молодую газонную траву и скашивать сорняки, в том числе крупностеблевые.

Преимущества

  • Долговечность — корпус выполнен из высококачественного полиамида РА6 + 30% GF, леска — из прочного нейлона.
  • Полуавтоматическая подача лески — достаточно слегка ударить катушкой о землю прямо во время работы.
  • Универсальность — в комплекте адаптеры для установки катушки на триммеры с разными типами резьбы.
  • Простая подготовка к работе — для замены адаптера не требуются дополнительные инструменты.

Отзывы о товаре Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96393, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М12х1,5L




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид РА6
Крепление
лев Шаг 1,25 1,5 1,5мм, M10, M12
Диаметр, мм
127
Диаметр посадочного отверстия, мм
127
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
2.7
Страна производитель
Китай
Описание

Полуавтоматическая триммерная катушка Denzel 96393 имеет посадочный размер M10 с левой резьбой 1,25 мм и комплектуется гайками М10 х 1 мм (правая резьба) и М12 х 1,5 мм (левая резьба). Служит оснасткой для электрического или бензинового триммера и используется для ухода за озелененными территориями. Подходит для мощных триммеров. Заправляется леской диаметром до 2,7 мм, что позволяет подравнивать молодую газонную траву и скашивать сорняки, в том числе крупностеблевые.

Преимущества

  • Долговечность — корпус выполнен из высококачественного полиамида РА6 + 30% GF, леска — из прочного нейлона.
  • Полуавтоматическая подача лески — достаточно слегка ударить катушкой о землю прямо во время работы.
  • Универсальность — в комплекте адаптеры для установки катушки на триммеры с разными типами резьбы.
  • Простая подготовка к работе — для замены адаптера не требуются дополнительные инструменты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Катушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96393, М10х1,25L, гайка М10х1L, гайка М12х1,5L - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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