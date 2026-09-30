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Циркуляционный насос DENZEL 99413, CP32-4, напор 4 м, 50 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм купить с доставкой в Москве
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Циркуляционный насос DENZEL 99413, CP32-4, напор 4 м, 50 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм

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Циркуляционный насос DENZEL 99413, CP32-4, напор 4 м, 50 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 1
Циркуляционный насос DENZEL 99413, CP32-4, напор 4 м, 50 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 2
Циркуляционный насос DENZEL 99413, CP32-4, напор 4 м, 50 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 3
Циркуляционный насос DENZEL 99413, CP32-4, напор 4 м, 50 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 4
Циркуляционный насос DENZEL 99413, CP32-4, напор 4 м, 50 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 5
Циркуляционный насос DENZEL 99413, CP32-4, напор 4 м, 50 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 6
Циркуляционный насос DENZEL 99413, CP32-4, напор 4 м, 50 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 7
Циркуляционный насос DENZEL 99413, CP32-4, напор 4 м, 50 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 8
Циркуляционный насос DENZEL 99413, CP32-4, напор 4 м, 50 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 9
Циркуляционный насос DENZEL 99413, CP32-4, напор 4 м, 50 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 10
Циркуляционный насос DENZEL 99413, CP32-4, напор 4 м, 50 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 11
Циркуляционный насос DENZEL 99413, CP32-4, напор 4 м, 50 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 12
Циркуляционный насос DENZEL 99413, CP32-4, напор 4 м, 50 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип насоса
циркуляционный
Мощность
70,01
  • Циркуляционный насос DENZEL 99413, CP32-4, напор 4 м, 50 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 1
  • Циркуляционный насос DENZEL 99413, CP32-4, напор 4 м, 50 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 2
  • Циркуляционный насос DENZEL 99413, CP32-4, напор 4 м, 50 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 3
  • Циркуляционный насос DENZEL 99413, CP32-4, напор 4 м, 50 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 4
  • Циркуляционный насос DENZEL 99413, CP32-4, напор 4 м, 50 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 5
  • Циркуляционный насос DENZEL 99413, CP32-4, напор 4 м, 50 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 6
  • Циркуляционный насос DENZEL 99413, CP32-4, напор 4 м, 50 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 7
  • Циркуляционный насос DENZEL 99413, CP32-4, напор 4 м, 50 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 8
  • Циркуляционный насос DENZEL 99413, CP32-4, напор 4 м, 50 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 9
  • Циркуляционный насос DENZEL 99413, CP32-4, напор 4 м, 50 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 10
  • Циркуляционный насос DENZEL 99413, CP32-4, напор 4 м, 50 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 11
  • Циркуляционный насос DENZEL 99413, CP32-4, напор 4 м, 50 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 12
  • Циркуляционный насос DENZEL 99413, CP32-4, напор 4 м, 50 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747997
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Циркуляционный насос DENZEL 99413, CP32-4, напор 4 м, 50 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм
2 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип насоса
циркуляционный
Мощность
70,01
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х13
Вес, кг.
2.86

Описание товара Циркуляционный насос DENZEL 99413, CP32-4, напор 4 м, 50 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм

Циркуляционный насос DENZEL 99413, CP32-4, напор 4 м, 50 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм

Отзывы о товаре Циркуляционный насос DENZEL 99413, CP32-4, напор 4 м, 50 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип насоса
циркуляционный
Мощность
70,01
Страна производитель
Китай
Описание
Циркуляционный насос DENZEL 99413, CP32-4, напор 4 м, 50 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Циркуляционный насос DENZEL 99413, CP32-4, напор 4 м, 50 л/мин, 1 м кабель, монт. длина 180 мм – стоимость товара 2570 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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