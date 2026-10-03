Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Конструкция
вибрационный
Тип выключателя
отсутствует
Мощность
300
Высота подъема
75
Диаметр насоса
100
Качество воды
чистая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 747994
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Характеристики
Бренд
Конструкция
вибрационный
Тип выключателя
отсутствует
Мощность
300
Высота подъема
75
Диаметр насоса
100
Забор воды
нижний
Качество воды
чистая
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х16х11
Вес, кг.
3.6
Описание товара Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м
Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м
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Бренд
Конструкция
вибрационный
Тип выключателя
отсутствует
Мощность
300
Высота подъема
75
Диаметр насоса
100
Забор воды
нижний
Качество воды
чистая
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
11
Развернуть
Страна производитель
Китай
Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м
Теги товара: для чистой воды, для чистой воды, без режущей насадки, для чистой воды, без режущей насадки
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м
Теги товара: для чистой воды, для чистой воды, без режущей насадки, для чистой воды, без режущей насадки
Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Вибрационный насос MTX 99316, VP-300B-15, нижний забор, 300 Вт, напор 75 м, 1200 л/ч, кабель 15 м