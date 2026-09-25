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Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2", 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 купить с доставкой в Москве
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Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2", 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65

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Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 1
Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 2
Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 3
Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 4
Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 5
Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 6
Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 7
Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 8
Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 9
Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 10
Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 11
Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 12
Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 13
Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 14
Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 15
Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 16
Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 17
Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 18
Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 1
  • Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 2
  • Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 3
  • Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 4
  • Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 5
  • Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 6
  • Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 7
  • Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 8
  • Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 9
  • Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 10
  • Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 11
  • Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 12
  • Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 13
  • Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 14
  • Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 15
  • Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 16
  • Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 17
  • Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 18
  • Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2&quot;, 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747991
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Вид двигателя
бензиновый
Мощность двигателя
7
Объём двигателя, см3
212
Объём топливного бака, л
3
Производительность
600
Тип двигателя
бензиновый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х46х39
Вес, кг.
25.66

Описание товара Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2", 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65

Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2", 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65



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Теги товара: бензиновые

Отзывы о товаре Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2", 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Вид двигателя
бензиновый
Мощность двигателя
7
Объём двигателя, см3
212
Объём топливного бака, л
3
Производительность
600
Тип двигателя
бензиновый
Страна производитель
Китай
Описание
Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2", 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, российского производства


Теги товара: бензиновые
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Отзывы


Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2", 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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