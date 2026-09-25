Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2", 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 747991
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Характеристики
Бренд
Вид двигателя
бензиновый
Мощность двигателя
7
Объём двигателя, см3
212
Объём топливного бака, л
3
Производительность
600
Тип двигателя
бензиновый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х46х39
Вес, кг.
25.66
Описание товара Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2", 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65
Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2", 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65
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Теги товара: бензиновые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Вид двигателя
бензиновый
Мощность двигателя
7
Объём двигателя, см3
212
Объём топливного бака, л
3
Производительность
600
Тип двигателя
бензиновый
Страна производитель
Китай
Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2", 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, российского производства
Теги товара: бензиновые
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, российского производства
Теги товара: бензиновые
Мотопомпа бензиновая высоконапорная DENZEL 99203, PX-50H, 7 л.с., 2", 600 л/мин, глуб 8 м, напор 65 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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