Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
металл
Форма корпуса
круглая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
газовый
Производительность, м?/ч
320
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 747988
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Характеристики
Бренд
Форма
Круглая
Наличие сетевой вилки
Да
Ширина упаковки
315
Высота упаковки
230
Диаметр сопла
0,75 мм
Длина шнура
390
Мощность тепловая max
0
Производительность
320
Вид
mv_5393
Производительность (min)
320
Производитель
MTX
Материал корпуса
металл
Форма корпуса
круглая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
газовый
Производительность, м?/ч
320
Термостат
нет
Степень защиты
IP24
Тип топлива
газ
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х32х23
Вес, кг.
3.8
Описание товара Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан
Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан
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Бренд
Форма
Круглая
Наличие сетевой вилки
Да
Ширина упаковки
315
Высота упаковки
230
Диаметр сопла
0,75 мм
Длина шнура
390
Мощность тепловая max
0
Производительность
320
Вид
mv_5393
Производительность (min)
320
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Производитель
MTX
Материал корпуса
металл
Форма корпуса
круглая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
газовый
Производительность, м?/ч
320
Термостат
нет
Степень защиты
IP24
Тип топлива
газ
Страна производитель
Китай
Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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