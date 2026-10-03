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Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан купить с доставкой в Москве
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Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан

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Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан - фото 1
Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан - фото 2
Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан - фото 3
Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан - фото 4
Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан - фото 5
Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан - фото 6
Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан - фото 7
Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан - фото 8
Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан - фото 9
Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан - фото 10
Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан - фото 11
Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан - фото 12
Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан - фото 13
Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан - фото 14
Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан - фото 15
Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан - фото 16
Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан - фото 17
Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан - фото 18
Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
металл
Форма корпуса
круглая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
газовый
Производительность, м?/ч
320
  • Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан - фото 1
  • Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан - фото 2
  • Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан - фото 3
  • Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан - фото 4
  • Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан - фото 5
  • Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан - фото 6
  • Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан - фото 7
  • Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан - фото 8
  • Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан - фото 9
  • Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан - фото 10
  • Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан - фото 11
  • Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан - фото 12
  • Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан - фото 13
  • Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан - фото 14
  • Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан - фото 15
  • Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан - фото 16
  • Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан - фото 17
  • Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан - фото 18
  • Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747988
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Характеристики

Бренд
MTX
Форма
Круглая
Наличие сетевой вилки
Да
Ширина упаковки
315
Высота упаковки
230
Диаметр сопла
0,75 мм
Длина шнура
390
Мощность тепловая max
0
Производительность
320
Вид
mv_5393
Производительность (min)
320
Производитель
MTX
Материал корпуса
металл
Форма корпуса
круглая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
газовый
Производительность, м?/ч
320
Термостат
нет
Степень защиты
IP24
Тип топлива
газ
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х32х23
Вес, кг.
3.8

Описание товара Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан

Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан



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Отзывы о товаре Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан




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Характеристики
Бренд
MTX
Форма
Круглая
Наличие сетевой вилки
Да
Ширина упаковки
315
Высота упаковки
230
Диаметр сопла
0,75 мм
Длина шнура
390
Мощность тепловая max
0
Производительность
320
Вид
mv_5393
Производительность (min)
320
Развернуть
Производитель
MTX
Материал корпуса
металл
Форма корпуса
круглая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
газовый
Производительность, м?/ч
320
Термостат
нет
Степень защиты
IP24
Тип топлива
газ
Страна производитель
Китай
Описание
Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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Доставка
Отзывы


Газовая тепловая пушка MTX 98804, GHB-10, 10 кВт, 320 м3/ч, пропан-бутан - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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