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Тележка Matrix 98221, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 300кг, откидная платформа 580х290 купить с доставкой в Москве
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Тележка Matrix 98221, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 300кг, откидная платформа 580х290

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Тележка Matrix 98221, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 300кг, откидная платформа 580х290
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747984
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Характеристики

Бренд
MATRIX
Количество колес
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.23х0.84х0.63
Вес, кг.
12.75

Описание товара Тележка Matrix 98221, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 300кг, откидная платформа 580х290

Усиленная двухколесная тележка Matrix 98221 грузоподъемностью 300 кг предназначена для транспортировки грузов, которые размещаются на откидной платформе размером 580 x 290 мм. Толщина платформы составляет 3 мм, поэтому она уверенно выдерживает заявленную нагрузку. Тележка будет полезна на складе, на производстве и строительной площадке.

Преимущества

  • Функциональность — на откидной платформе можно разместить крупногабаритный груз.
  • Надежная конструкция — рама из стальной трубы диаметром 32 мм и со стенками толщиной 1,2 мм отличается повышенной прочностью.
  • Безопасная эксплуатация — производитель предусмотрел удобные рукоятки с защитой кистей рук.
  • Комфортное перемещение — тележка весит 13,5 кг, пневматические колеса диаметром 260 мм обеспечивают плавный ход.

Отзывы о товаре Тележка Matrix 98221, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 300кг, откидная платформа 580х290




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
MATRIX
Количество колес
2
Страна производитель
Китай
Описание

Усиленная двухколесная тележка Matrix 98221 грузоподъемностью 300 кг предназначена для транспортировки грузов, которые размещаются на откидной платформе размером 580 x 290 мм. Толщина платформы составляет 3 мм, поэтому она уверенно выдерживает заявленную нагрузку. Тележка будет полезна на складе, на производстве и строительной площадке.

Преимущества

  • Функциональность — на откидной платформе можно разместить крупногабаритный груз.
  • Надежная конструкция — рама из стальной трубы диаметром 32 мм и со стенками толщиной 1,2 мм отличается повышенной прочностью.
  • Безопасная эксплуатация — производитель предусмотрел удобные рукоятки с защитой кистей рук.
  • Комфортное перемещение — тележка весит 13,5 кг, пневматические колеса диаметром 260 мм обеспечивают плавный ход.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тележка Matrix 98221, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 300кг, откидная платформа 580х290 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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