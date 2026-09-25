Тележка Matrix 98221, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 300кг, откидная платформа 580х290
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Тележка Matrix 98221, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 300кг, откидная платформа 580х290
Усиленная двухколесная тележка Matrix 98221 грузоподъемностью 300 кг предназначена для транспортировки грузов, которые размещаются на откидной платформе размером 580 x 290 мм. Толщина платформы составляет 3 мм, поэтому она уверенно выдерживает заявленную нагрузку. Тележка будет полезна на складе, на производстве и строительной площадке.
Преимущества
- Функциональность — на откидной платформе можно разместить крупногабаритный груз.
- Надежная конструкция — рама из стальной трубы диаметром 32 мм и со стенками толщиной 1,2 мм отличается повышенной прочностью.
- Безопасная эксплуатация — производитель предусмотрел удобные рукоятки с защитой кистей рук.
- Комфортное перемещение — тележка весит 13,5 кг, пневматические колеса диаметром 260 мм обеспечивают плавный ход.
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Усиленная двухколесная тележка Matrix 98221 грузоподъемностью 300 кг предназначена для транспортировки грузов, которые размещаются на откидной платформе размером 580 x 290 мм. Толщина платформы составляет 3 мм, поэтому она уверенно выдерживает заявленную нагрузку. Тележка будет полезна на складе, на производстве и строительной площадке.
Преимущества
- Функциональность — на откидной платформе можно разместить крупногабаритный груз.
- Надежная конструкция — рама из стальной трубы диаметром 32 мм и со стенками толщиной 1,2 мм отличается повышенной прочностью.
- Безопасная эксплуатация — производитель предусмотрел удобные рукоятки с защитой кистей рук.
- Комфортное перемещение — тележка весит 13,5 кг, пневматические колеса диаметром 260 мм обеспечивают плавный ход.
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