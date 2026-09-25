Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм
Усиленная двухколесная тележка Matrix 98220 грузоподъемностью 250 кг предназначена для транспортировки грузов, которые размещаются на откидной платформе размером 530 x 400 мм. Толщина платформы составляет 4 мм, поэтому она уверенно выдерживает заявленную нагрузку. Тележка будет полезна на складе, на производстве и строительной площадке.
Преимущества
- Функциональность — на откидной платформе можно разместить крупногабаритный груз.
- Надежная конструкция — рама из стальной трубы диаметром 25 мм и со стенками толщиной 1,5 мм отличается повышенной прочностью.
- Безопасная эксплуатация — производитель предусмотрел удобные рукоятки с защитой кистей рук.
- Комфортное перемещение — тележка весит 13,2 кг, пневматические колеса диаметром 260 мм обеспечивают плавный ход.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 640 руб.1160 руб. в СплитТележка Matrix 98219, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемност...
-
В наличииЦена 4 670 руб.1168 руб. в СплитТележка хозяйственная скадная ЗУБР ТР-60, до 60кг, Профессионал ...
-
В наличииЦена 4 840 руб.1210 руб. в СплитТележка хозяйственная Matrix 98211, грузоподъемность 150 кг
-
В наличииЦена 5 550 руб.1388 руб. в СплитТележка хозяйственная Matrix 98208, складная, 2 колесная, грузоп...
-
В наличииЦена 5 640 руб.1410 руб. в СплитТележка хозяйственная Matrix 98210, телескопическая, грузоподъем...
-
В наличииЦена 7 000 руб.1750 руб. в СплитТележка хозяйственная скадная ЗУБР ТР-90, до 90кг, Профессионал ...
Усиленная двухколесная тележка Matrix 98220 грузоподъемностью 250 кг предназначена для транспортировки грузов, которые размещаются на откидной платформе размером 530 x 400 мм. Толщина платформы составляет 4 мм, поэтому она уверенно выдерживает заявленную нагрузку. Тележка будет полезна на складе, на производстве и строительной площадке.
Преимущества
- Функциональность — на откидной платформе можно разместить крупногабаритный груз.
- Надежная конструкция — рама из стальной трубы диаметром 25 мм и со стенками толщиной 1,5 мм отличается повышенной прочностью.
- Безопасная эксплуатация — производитель предусмотрел удобные рукоятки с защитой кистей рук.
- Комфортное перемещение — тележка весит 13,2 кг, пневматические колеса диаметром 260 мм обеспечивают плавный ход.
Отзывы о товаре Тележка Matrix 98220, 2-х колесная, усиленная, грузоподъемность 250кг, откидная платформа 530х400мм