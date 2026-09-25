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Тележка Matrix 98219, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 150кг, откидная платформа 430х355м купить с доставкой в Москве
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Тележка Matrix 98219, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 150кг, откидная платформа 430х355м

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Тележка Matrix 98219, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 150кг, откидная платформа 430х355м
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 640 руб. 
Начислим 75 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747982
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тележка Matrix 98219, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 150кг, откидная платформа 430х355м
4 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Количество колес
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
98х50х46
Вес, кг.
10.8

Описание товара Тележка Matrix 98219, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 150кг, откидная платформа 430х355м

Облегченная двухколесная тележка Matrix 98219 грузоподъемностью 150 кг предназначена для транспортировки грузов, которые размещаются на откидной платформе размером 430 x 355 мм. Толщина платформы составляет 4 мм, поэтому она уверенно выдерживает заявленную нагрузку. Тележка будет полезна на складе, на производстве и строительной площадке.

Преимущества

  • Функциональность — на откидной платформе можно разместить крупногабаритный груз.
  • Надежная конструкция — рама из стальной трубы диаметром 25 мм и со стенками толщиной 1,5 мм отличается повышенной прочностью.
  • Безопасная эксплуатация — производитель предусмотрел удобные рукоятки с защитой кистей рук.
  • Комфортное перемещение — тележка весит 10,7 кг, пневматические колеса диаметром 260 мм обеспечивают плавный ход.

Отзывы о товаре Тележка Matrix 98219, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 150кг, откидная платформа 430х355м




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Количество колес
2
Страна производитель
Китай
Описание

Облегченная двухколесная тележка Matrix 98219 грузоподъемностью 150 кг предназначена для транспортировки грузов, которые размещаются на откидной платформе размером 430 x 355 мм. Толщина платформы составляет 4 мм, поэтому она уверенно выдерживает заявленную нагрузку. Тележка будет полезна на складе, на производстве и строительной площадке.

Преимущества

  • Функциональность — на откидной платформе можно разместить крупногабаритный груз.
  • Надежная конструкция — рама из стальной трубы диаметром 25 мм и со стенками толщиной 1,5 мм отличается повышенной прочностью.
  • Безопасная эксплуатация — производитель предусмотрел удобные рукоятки с защитой кистей рук.
  • Комфортное перемещение — тележка весит 10,7 кг, пневматические колеса диаметром 260 мм обеспечивают плавный ход.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тележка Matrix 98219, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 150кг, откидная платформа 430х355м - купить по цене 4640 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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