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Тележка Matrix 98217, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 130кг, платформа 355х230 купить с доставкой в Москве
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Тележка Matrix 98217, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 130кг, платформа 355х230

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Тележка Matrix 98217, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 130кг, платформа 355х230 - фото 1
Тележка Matrix 98217, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 130кг, платформа 355х230 - фото 2
Тележка Matrix 98217, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 130кг, платформа 355х230 - фото 3
Тележка Matrix 98217, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 130кг, платформа 355х230 - фото 4
Тележка Matrix 98217, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 130кг, платформа 355х230 - фото 5
Тележка Matrix 98217, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 130кг, платформа 355х230 - фото 6
Тележка Matrix 98217, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 130кг, платформа 355х230 - фото 7
Тележка Matrix 98217, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 130кг, платформа 355х230 - фото 8
Тележка Matrix 98217, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 130кг, платформа 355х230 - фото 9
Тележка Matrix 98217, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 130кг, платформа 355х230 - фото 10
Тележка Matrix 98217, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 130кг, платформа 355х230 - фото 11
Тележка Matrix 98217, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 130кг, платформа 355х230 - фото 12
Тележка Matrix 98217, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 130кг, платформа 355х230 - фото 13
Тележка Matrix 98217, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 130кг, платформа 355х230 - фото 14
Тележка Matrix 98217, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 130кг, платформа 355х230 - фото 15
Тележка Matrix 98217, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 130кг, платформа 355х230 - фото 16
Тележка Matrix 98217, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 130кг, платформа 355х230 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Тележка Matrix 98217, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 130кг, платформа 355х230 - фото 1
  • Тележка Matrix 98217, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 130кг, платформа 355х230 - фото 2
  • Тележка Matrix 98217, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 130кг, платформа 355х230 - фото 3
  • Тележка Matrix 98217, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 130кг, платформа 355х230 - фото 4
  • Тележка Matrix 98217, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 130кг, платформа 355х230 - фото 5
  • Тележка Matrix 98217, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 130кг, платформа 355х230 - фото 6
  • Тележка Matrix 98217, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 130кг, платформа 355х230 - фото 7
  • Тележка Matrix 98217, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 130кг, платформа 355х230 - фото 8
  • Тележка Matrix 98217, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 130кг, платформа 355х230 - фото 9
  • Тележка Matrix 98217, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 130кг, платформа 355х230 - фото 10
  • Тележка Matrix 98217, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 130кг, платформа 355х230 - фото 11
  • Тележка Matrix 98217, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 130кг, платформа 355х230 - фото 12
  • Тележка Matrix 98217, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 130кг, платформа 355х230 - фото 13
  • Тележка Matrix 98217, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 130кг, платформа 355х230 - фото 14
  • Тележка Matrix 98217, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 130кг, платформа 355х230 - фото 15
  • Тележка Matrix 98217, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 130кг, платформа 355х230 - фото 16
  • Тележка Matrix 98217, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 130кг, платформа 355х230 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 640 руб. 
Начислим 61 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747980
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тележка Matrix 98217, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 130кг, платформа 355х230
3 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Количество колес
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.18х0.48х0.44
Вес, кг.
8.7

Описание товара Тележка Matrix 98217, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 130кг, платформа 355х230

Тележка на колесах грузовая MATRIX, 130 кг грузоподъемность, платформа 355 х 230 мм, облегченная стальная рама, 98217

Отзывы о товаре Тележка Matrix 98217, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 130кг, платформа 355х230




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Количество колес
2
Страна производитель
Китай
Описание
Тележка на колесах грузовая MATRIX, 130 кг грузоподъемность, платформа 355 х 230 мм, облегченная стальная рама, 98217
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тележка Matrix 98217, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 130кг, платформа 355х230 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3640 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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