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Тележка Matrix 98216, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 120кг, платформа 350х200мм купить с доставкой в Москве
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Тележка Matrix 98216, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 120кг, платформа 350х200мм

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Тележка Matrix 98216, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 120кг, платформа 350х200мм - фото 1
Тележка Matrix 98216, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 120кг, платформа 350х200мм - фото 2
Тележка Matrix 98216, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 120кг, платформа 350х200мм - фото 3
Тележка Matrix 98216, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 120кг, платформа 350х200мм - фото 4
Тележка Matrix 98216, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 120кг, платформа 350х200мм - фото 5
Тележка Matrix 98216, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 120кг, платформа 350х200мм - фото 6
Тележка Matrix 98216, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 120кг, платформа 350х200мм - фото 7
Тележка Matrix 98216, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 120кг, платформа 350х200мм - фото 8
Тележка Matrix 98216, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 120кг, платформа 350х200мм - фото 9
Тележка Matrix 98216, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 120кг, платформа 350х200мм - фото 10
Тележка Matrix 98216, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 120кг, платформа 350х200мм - фото 11
Тележка Matrix 98216, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 120кг, платформа 350х200мм - фото 12
Тележка Matrix 98216, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 120кг, платформа 350х200мм - фото 13
Тележка Matrix 98216, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 120кг, платформа 350х200мм - фото 14
Тележка Matrix 98216, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 120кг, платформа 350х200мм - фото 15
Тележка Matrix 98216, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 120кг, платформа 350х200мм - фото 16
Тележка Matrix 98216, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 120кг, платформа 350х200мм - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Тележка Matrix 98216, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 120кг, платформа 350х200мм - фото 1
  • Тележка Matrix 98216, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 120кг, платформа 350х200мм - фото 2
  • Тележка Matrix 98216, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 120кг, платформа 350х200мм - фото 3
  • Тележка Matrix 98216, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 120кг, платформа 350х200мм - фото 4
  • Тележка Matrix 98216, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 120кг, платформа 350х200мм - фото 5
  • Тележка Matrix 98216, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 120кг, платформа 350х200мм - фото 6
  • Тележка Matrix 98216, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 120кг, платформа 350х200мм - фото 7
  • Тележка Matrix 98216, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 120кг, платформа 350х200мм - фото 8
  • Тележка Matrix 98216, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 120кг, платформа 350х200мм - фото 9
  • Тележка Matrix 98216, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 120кг, платформа 350х200мм - фото 10
  • Тележка Matrix 98216, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 120кг, платформа 350х200мм - фото 11
  • Тележка Matrix 98216, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 120кг, платформа 350х200мм - фото 12
  • Тележка Matrix 98216, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 120кг, платформа 350х200мм - фото 13
  • Тележка Matrix 98216, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 120кг, платформа 350х200мм - фото 14
  • Тележка Matrix 98216, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 120кг, платформа 350х200мм - фото 15
  • Тележка Matrix 98216, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 120кг, платформа 350х200мм - фото 16
  • Тележка Matrix 98216, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 120кг, платформа 350х200мм - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб. 
Начислим 61 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747979
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Тележка Matrix 98216, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 120кг, платформа 350х200мм
3 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Количество колес
2
Страна производитель
Канада
Размеры в упаковке, м
1х0.52х0.39
Вес, кг.
7.85

Описание товара Тележка Matrix 98216, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 120кг, платформа 350х200мм

Облегченная двухколесная тележка Matrix 98216 грузоподъемностью 120 кг предназначена для транспортировки грузов, которые размещаются на платформе размером 350 x 200 мм. Толщина платформы составляет 4 мм, поэтому она уверенно выдерживает заявленную нагрузку. Тележка будет полезна на складе, на производстве и строительной площадке.

Преимущества

  • Надежная конструкция — рама из стальной трубы диаметром 25 мм и со стенками толщиной 1,1 мм отличается повышенной прочностью.
  • Безопасная эксплуатация — производитель предусмотрел удобные рукоятки с защитой кистей рук.
  • Комфортное перемещение — тележка весит всего 7 кг, литые колеса диаметром 200 мм облегчают транспортировку груза.

Отзывы о товаре Тележка Matrix 98216, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 120кг, платформа 350х200мм




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Количество колес
2
Страна производитель
Канада
Описание

Облегченная двухколесная тележка Matrix 98216 грузоподъемностью 120 кг предназначена для транспортировки грузов, которые размещаются на платформе размером 350 x 200 мм. Толщина платформы составляет 4 мм, поэтому она уверенно выдерживает заявленную нагрузку. Тележка будет полезна на складе, на производстве и строительной площадке.

Преимущества

  • Надежная конструкция — рама из стальной трубы диаметром 25 мм и со стенками толщиной 1,1 мм отличается повышенной прочностью.
  • Безопасная эксплуатация — производитель предусмотрел удобные рукоятки с защитой кистей рук.
  • Комфортное перемещение — тележка весит всего 7 кг, литые колеса диаметром 200 мм облегчают транспортировку груза.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тележка Matrix 98216, 2-х колесная, облегченная, грузоподъемность 120кг, платформа 350х200мм – стоимость товара 3060 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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