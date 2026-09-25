Тележка хозяйственная Matrix 98208, складная, 2 колесная, грузоподъемность 150 кг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 550 руб.
В наличии
Код товара: 747976
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5 550 руб.
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Характеристики
Бренд
Количество колес
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х49х6
Вес, кг.
6.08
Описание товара Тележка хозяйственная Matrix 98208, складная, 2 колесная, грузоподъемность 150 кг
Складная хозяйственная 2-колесная тележка Matrix 98208 предназначена для перемещения грузов массой до 150 кг. Телескопическая рукоятка позволяет регулировать высоту тележки в соответствии с ростом пользователя. Для размещения груза предусмотрена платформа размером 485 x 350 мм.
Преимущества
- Надежное размещение груза — крепкие багажные резинки прочно фиксируют его на платформе.
- Прочная конструкция — стальная рама выдерживает высокие нагрузки без риска деформации.
- Максимально удобная эксплуатация — дополнительные рукоятки облегчают транспортировку груза.
- Удобное хранение и транспортировка — платформа и колеса складываются, поэтому тележка не занимает много места.
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Складная хозяйственная 2-колесная тележка Matrix 98208 предназначена для перемещения грузов массой до 150 кг. Телескопическая рукоятка позволяет регулировать высоту тележки в соответствии с ростом пользователя. Для размещения груза предусмотрена платформа размером 485 x 350 мм.
Преимущества
- Надежное размещение груза — крепкие багажные резинки прочно фиксируют его на платформе.
- Прочная конструкция — стальная рама выдерживает высокие нагрузки без риска деформации.
- Максимально удобная эксплуатация — дополнительные рукоятки облегчают транспортировку груза.
- Удобное хранение и транспортировка — платформа и колеса складываются, поэтому тележка не занимает много места.
Тележка хозяйственная Matrix 98208, складная, 2 колесная, грузоподъемность 150 кг - по цене 5550 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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