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Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97983, 3 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия купить с доставкой в Москве
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Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97983, 3 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия

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Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97983, 3 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 1
Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97983, 3 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 2
Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97983, 3 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 3
Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97983, 3 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 4
Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97983, 3 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 5
Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97983, 3 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 6
Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97983, 3 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 7
Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97983, 3 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 8
Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97983, 3 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 9
Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97983, 3 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 10
Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97983, 3 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 11
Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97983, 3 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Число секций
2
Материал
сталь
Количество ступеней
3
Рабочая высота, м
2.18
Максимальная нагрузка, кг
120
  • Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97983, 3 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 1
  • Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97983, 3 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 2
  • Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97983, 3 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 3
  • Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97983, 3 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 4
  • Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97983, 3 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 5
  • Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97983, 3 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 6
  • Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97983, 3 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 7
  • Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97983, 3 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 8
  • Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97983, 3 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 9
  • Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97983, 3 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 10
  • Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97983, 3 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 11
  • Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97983, 3 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 620 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747961
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97983, 3 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия
1 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Стремянка двухсторонняя - 1 шт
Число секций
2
Материал
сталь
Количество ступеней
3
Рабочая высота, м
2.18
Максимальная высота, м
2.18
Максимальная нагрузка, кг
120
Ширина верхней ступени, мм
345
Ширина нижней ступени, мм
405
Габариты в сложенном состоянии, мм
735x435x160
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
74х44х17
Вес, кг.
3.96

Описание товара Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97983, 3 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия

Стремянка двусторонняя для бытового применения.Прочная надежная конструкция.Широкое основание и двухстороннее расположение ступеней обеспечивают устойчивое положение во время работы.Рифленая поверхность ступени предотвращает соскальзывание стопы.Надежность изделия во время работы дополнительно обеспечивается ограничительной лентой из полиэстера.Легкая сборка изделия для транспортировки.Преимущества:Прочный стальной профиль.Широкие стальные ступени.Защитные наконечники ступеней.Пластиковые вставки в основании профиля для предотвращения скольжения.Надежный пластиковый механизм трансформации стремянки.Рабочая высота - 2.18 м

Отзывы о товаре Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97983, 3 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Стремянка двухсторонняя - 1 шт
Число секций
2
Материал
сталь
Количество ступеней
3
Рабочая высота, м
2.18
Максимальная высота, м
2.18
Максимальная нагрузка, кг
120
Ширина верхней ступени, мм
345
Ширина нижней ступени, мм
405
Габариты в сложенном состоянии, мм
735x435x160
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Страна производитель
Россия
Описание
Стремянка двусторонняя для бытового применения.Прочная надежная конструкция.Широкое основание и двухстороннее расположение ступеней обеспечивают устойчивое положение во время работы.Рифленая поверхность ступени предотвращает соскальзывание стопы.Надежность изделия во время работы дополнительно обеспечивается ограничительной лентой из полиэстера.Легкая сборка изделия для транспортировки.Преимущества:Прочный стальной профиль.Широкие стальные ступени.Защитные наконечники ступеней.Пластиковые вставки в основании профиля для предотвращения скольжения.Надежный пластиковый механизм трансформации стремянки.Рабочая высота - 2.18 м
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стремянка двухсторонняя СИБРТЕХ 97983, 3 ст., сталь профиль, стальные ступени, Россия – стоимость товара 1620 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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