Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал
алюминий
Количество ступеней
14
Рабочая высота, м
4.87
Максимальная нагрузка, кг
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 250 руб.
В наличии
Код товара: 747959
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22 250 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Вышка тура - 1 шт
Материал
алюминий
Количество ступеней
14
Рабочая высота, м
4.87
Максимальная нагрузка, кг
150
Габариты в сложенном состоянии, мм
2065x530x230
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
2.05х0.53х0.24
Вес, кг.
23.6
Описание товара Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м
Вышка-тура 97972 используется для проведения строительных, ремонтных, отделочных и монтажных работ на высоте до 5,1 м. Грузоподъемность конструкции 150 кг — на площадке мастер может расположиться сам и разместить необходимые инструменты и материалы. Вышка быстро собирается и устанавливается, а благодаря колесам ее легко можно переместить в нужное место.
Преимущества
- Прочная и легкая конструкция — опоры и перекладины выполнены из прессованных алюминиевых профилей.
- Безопасность пользователя — откидной люк облегчает подъем и спуск с помоста, площадка изготовлена из влагостойкой нескользящей фанеры.
- Удобная работа на лестничных пролетах и наклонных поверхностях — помост можно фиксировать на разных уровнях стоек.
- Регулируемые траверсы — вышку можно ставить вплотную к стене.
- Устойчивость — на опорах имеются противоскользящие накладки из двухкомпонентного пластика, поэтому вышка-тура не смещается во время работы.
- Компактность — вышка-тура в разобранном виде удобна для хранения и транспортировки.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Комплектация
Вышка тура - 1 шт
Материал
алюминий
Количество ступеней
14
Рабочая высота, м
4.87
Максимальная нагрузка, кг
150
Габариты в сложенном состоянии, мм
2065x530x230
Страна производитель
Россия
Вышка-тура 97972 используется для проведения строительных, ремонтных, отделочных и монтажных работ на высоте до 5,1 м. Грузоподъемность конструкции 150 кг — на площадке мастер может расположиться сам и разместить необходимые инструменты и материалы. Вышка быстро собирается и устанавливается, а благодаря колесам ее легко можно переместить в нужное место.
Преимущества
- Прочная и легкая конструкция — опоры и перекладины выполнены из прессованных алюминиевых профилей.
- Безопасность пользователя — откидной люк облегчает подъем и спуск с помоста, площадка изготовлена из влагостойкой нескользящей фанеры.
- Удобная работа на лестничных пролетах и наклонных поверхностях — помост можно фиксировать на разных уровнях стоек.
- Регулируемые траверсы — вышку можно ставить вплотную к стене.
- Устойчивость — на опорах имеются противоскользящие накладки из двухкомпонентного пластика, поэтому вышка-тура не смещается во время работы.
- Компактность — вышка-тура в разобранном виде удобна для хранения и транспортировки.
Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м - стоимость товара 22250 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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