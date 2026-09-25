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Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м купить с доставкой в Москве
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Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м

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Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м - фото 1
Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м - фото 2
Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м - фото 3
Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м - фото 4
Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м - фото 5
Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м - фото 6
Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м - фото 7
Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м - фото 8
Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м - фото 9
Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м - фото 10
Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м - фото 11
Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м - фото 12
Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м - фото 13
Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м - фото 14
Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м - фото 15
Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м - фото 16
Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м - фото 17
Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м - фото 18
Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
алюминий
Количество ступеней
14
Рабочая высота, м
4.87
Максимальная нагрузка, кг
150
  • Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м - фото 1
  • Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м - фото 2
  • Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м - фото 3
  • Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м - фото 4
  • Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м - фото 5
  • Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м - фото 6
  • Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м - фото 7
  • Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м - фото 8
  • Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м - фото 9
  • Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м - фото 10
  • Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м - фото 11
  • Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м - фото 12
  • Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м - фото 13
  • Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м - фото 14
  • Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м - фото 15
  • Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м - фото 16
  • Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м - фото 17
  • Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м - фото 18
  • Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 250 руб. 
Начислим 356 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747959
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м
22 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Вышка тура - 1 шт
Материал
алюминий
Количество ступеней
14
Рабочая высота, м
4.87
Максимальная нагрузка, кг
150
Габариты в сложенном состоянии, мм
2065x530x230
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
2.05х0.53х0.24
Вес, кг.
23.6

Описание товара Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м

Вышка-тура 97972 используется для проведения строительных, ремонтных, отделочных и монтажных работ на высоте до 5,1 м. Грузоподъемность конструкции 150 кг — на площадке мастер может расположиться сам и разместить необходимые инструменты и материалы. Вышка быстро собирается и устанавливается, а благодаря колесам ее легко можно переместить в нужное место.

Преимущества

  • Прочная и легкая конструкция — опоры и перекладины выполнены из прессованных алюминиевых профилей.
  • Безопасность пользователя — откидной люк облегчает подъем и спуск с помоста, площадка изготовлена из влагостойкой нескользящей фанеры.
  • Удобная работа на лестничных пролетах и наклонных поверхностях — помост можно фиксировать на разных уровнях стоек.
  • Регулируемые траверсы — вышку можно ставить вплотную к стене.
  • Устойчивость — на опорах имеются противоскользящие накладки из двухкомпонентного пластика, поэтому вышка-тура не смещается во время работы.
  • Компактность — вышка-тура в разобранном виде удобна для хранения и транспортировки.

Отзывы о товаре Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Вышка тура - 1 шт
Материал
алюминий
Количество ступеней
14
Рабочая высота, м
4.87
Максимальная нагрузка, кг
150
Габариты в сложенном состоянии, мм
2065x530x230
Страна производитель
Россия
Описание

Вышка-тура 97972 используется для проведения строительных, ремонтных, отделочных и монтажных работ на высоте до 5,1 м. Грузоподъемность конструкции 150 кг — на площадке мастер может расположиться сам и разместить необходимые инструменты и материалы. Вышка быстро собирается и устанавливается, а благодаря колесам ее легко можно переместить в нужное место.

Преимущества

  • Прочная и легкая конструкция — опоры и перекладины выполнены из прессованных алюминиевых профилей.
  • Безопасность пользователя — откидной люк облегчает подъем и спуск с помоста, площадка изготовлена из влагостойкой нескользящей фанеры.
  • Удобная работа на лестничных пролетах и наклонных поверхностях — помост можно фиксировать на разных уровнях стоек.
  • Регулируемые траверсы — вышку можно ставить вплотную к стене.
  • Устойчивость — на опорах имеются противоскользящие накладки из двухкомпонентного пластика, поэтому вышка-тура не смещается во время работы.
  • Компактность — вышка-тура в разобранном виде удобна для хранения и транспортировки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вышка-тура СИБРТЕХ 97972, рабочая высота 5,1 м - стоимость товара 22250 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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