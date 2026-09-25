Top.Mail.Ru
Стремянка СИБРТЕХ 97958, 8 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Стремянка СИБРТЕХ 97958, 8 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Стремянка СИБРТЕХ 97958, 8 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 1
Стремянка СИБРТЕХ 97958, 8 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 2
Стремянка СИБРТЕХ 97958, 8 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 3
Стремянка СИБРТЕХ 97958, 8 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 4
Стремянка СИБРТЕХ 97958, 8 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 5
Стремянка СИБРТЕХ 97958, 8 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 6
Стремянка СИБРТЕХ 97958, 8 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 7
Стремянка СИБРТЕХ 97958, 8 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 8
Стремянка СИБРТЕХ 97958, 8 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 9
Стремянка СИБРТЕХ 97958, 8 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
сталь
Количество ступеней
8
Рабочая высота, м
3.67
Максимальная нагрузка, кг
150
  • Стремянка СИБРТЕХ 97958, 8 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 1
  • Стремянка СИБРТЕХ 97958, 8 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 2
  • Стремянка СИБРТЕХ 97958, 8 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 3
  • Стремянка СИБРТЕХ 97958, 8 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 4
  • Стремянка СИБРТЕХ 97958, 8 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 5
  • Стремянка СИБРТЕХ 97958, 8 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 6
  • Стремянка СИБРТЕХ 97958, 8 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 7
  • Стремянка СИБРТЕХ 97958, 8 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 8
  • Стремянка СИБРТЕХ 97958, 8 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 9
  • Стремянка СИБРТЕХ 97958, 8 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 070 руб. 
Начислим 66 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747954
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Стремянка СИБРТЕХ 97958, 8 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия
4 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Стремянка - 1шт
Материал
сталь
Количество ступеней
8
Рабочая высота, м
3.67
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
365
Ширина нижней ступени, мм
509
Габариты в сложенном состоянии, мм
2410x540x112
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
2.44х0.53х0.12
Вес, кг.
8.2

Описание товара Стремянка СИБРТЕХ 97958, 8 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия

Стремянка СИБРТЕХ 97958, 8 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия

Отзывы о товаре Стремянка СИБРТЕХ 97958, 8 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Стремянка - 1шт
Материал
сталь
Количество ступеней
8
Рабочая высота, м
3.67
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
365
Ширина нижней ступени, мм
509
Габариты в сложенном состоянии, мм
2410x540x112
Страна производитель
Россия
Описание
Стремянка СИБРТЕХ 97958, 8 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стремянка СИБРТЕХ 97958, 8 ступеней, стальной профиль, алюминиевые ступени, Россия - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4070 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...