Катушка для триммера полуавтоматическая СИБРТЕХ 96374, легкая заправка, гайка М10х1,25 левая
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Катушка для триммера полуавтоматическая СИБРТЕХ 96374, легкая заправка, гайка М10х1,25 левая
Полуавтоматическая катушка Сибртех 96374 с легкой заправкой лески крепится на вал бензинового или электрического триммера при помощи гайки М10 х 1,25 мм с левой резьбой. Заправляется леской диаметром до 2,7 мм, что позволяет использовать ее для подравнивания газона и скашивания сорняков. Катушка пригодится владельцам загородных участков.
Преимущества
- Легкая заправка — благодаря продуманной конструкции катушки не нужно разбирать корпус при подготовке к работе.
- Быстрое обновление лески — не нужно выключать триммер, достаточно слегка ударить катушкой о землю.
- Резьбовое крепление — установка катушки на вал триммера осуществляется без дополнительного инструмента.
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Полуавтоматическая катушка Сибртех 96374 с легкой заправкой лески крепится на вал бензинового или электрического триммера при помощи гайки М10 х 1,25 мм с левой резьбой. Заправляется леской диаметром до 2,7 мм, что позволяет использовать ее для подравнивания газона и скашивания сорняков. Катушка пригодится владельцам загородных участков.
Преимущества
- Легкая заправка — благодаря продуманной конструкции катушки не нужно разбирать корпус при подготовке к работе.
- Быстрое обновление лески — не нужно выключать триммер, достаточно слегка ударить катушкой о землю.
- Резьбовое крепление — установка катушки на вал триммера осуществляется без дополнительного инструмента.
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