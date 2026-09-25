Катушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96373, легкая заправка, гайка М10х1,25 левая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
Полипропилен (PP)
Материал диска
резина
Материал катушки
полипропилен РР
Крепление
M10 x 1.25mm
Диаметр, мм
110
Диаметр посадочного отверстия, мм
110
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб.
В наличии
Код товара: 747912
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
490 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал корпуса
Полипропилен (PP)
Материал диска
резина
Материал катушки
полипропилен РР
Крепление
M10 x 1.25mm
Диаметр, мм
110
Диаметр посадочного отверстия, мм
110
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х8
Вес, г.
340
Описание товара Катушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96373, легкая заправка, гайка М10х1,25 левая
Полуавтоматическая катушка Сибртех 96373 с легкой заправкой лески крепится на вал бензинового или электрического триммера при помощи гайки М10 х 1,25 мм с левой резьбой. Заправляется леской диаметром до 3 мм, что позволяет использовать ее для подравнивания газона и скашивания сорняков. Катушка пригодится владельцам загородных участков.
Преимущества
- Легкая заправка — благодаря продуманной конструкции катушки не нужно разбирать корпус при подготовке к работе.
- Быстрое обновление лески — не нужно выключать триммер, достаточно слегка ударить катушкой о землю.
- Резьбовое крепление — установка катушки на вал триммера осуществляется без дополнительного инструмента.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 540 руб.135 руб. в СплитКатушка триммерная полуавтомат шестигранник DENZEL 96365, HEX х1...
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитГоловка триммерная универсальная быстрозажимная DENZEL 96387, ша...
-
В наличииЦена 570 руб.143 руб. в СплитКатушка тримм. полуавтомат. DENZEL 96324, легкая заправка лески,...
-
В наличииЦена 580 руб.145 руб. в СплитНабор ножей для электрических измельчителей DENZEL 59706, SK5
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитКатушка для триммера универсальная алюминиевый корпус DENZEL 963...
-
В наличииЦена 600 руб.150 руб. в СплитКатушка для триммера универсальная гайка DENZEL 96362, М10х1,25 ...
-
В наличииЦена 610 руб.153 руб. в СплитСтартер для бензотриммера DENZEL 96396, DT-25
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитЛеска для триммера квадрат 2,0 мм х 160 м, на катушке MTX (96876...
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитКатушка для триммера универсальная(подходит ко всем косам идущих...
-
В наличииЦена 660 руб.165 руб. в СплитКатушка для триммера гайка Kronwerk 96354, М10,лев, М8 лев и пра...
-
В наличииЦена 660 руб.165 руб. в СплитКатушка тримм. полуавтомат. гайка DENZEL 96391, М10х1,25L, гайка...
-
В наличииЦена 660 руб.165 руб. в СплитСтартер для бензотриммера DENZEL 96397, DT-33,DT-33S, DT-43,DT-4...
Бренд
СИБРТЕХ
Материал корпуса
Полипропилен (PP)
Материал диска
резина
Материал катушки
полипропилен РР
Крепление
M10 x 1.25mm
Диаметр, мм
110
Диаметр посадочного отверстия, мм
110
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
3
Страна производитель
Китай
Полуавтоматическая катушка Сибртех 96373 с легкой заправкой лески крепится на вал бензинового или электрического триммера при помощи гайки М10 х 1,25 мм с левой резьбой. Заправляется леской диаметром до 3 мм, что позволяет использовать ее для подравнивания газона и скашивания сорняков. Катушка пригодится владельцам загородных участков.
Преимущества
- Легкая заправка — благодаря продуманной конструкции катушки не нужно разбирать корпус при подготовке к работе.
- Быстрое обновление лески — не нужно выключать триммер, достаточно слегка ударить катушкой о землю.
- Резьбовое крепление — установка катушки на вал триммера осуществляется без дополнительного инструмента.
Катушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96373, легкая заправка, гайка М10х1,25 левая - по цене 490 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Катушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96373, легкая заправка, гайка М10х1,25 левая