Катушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96372, облегченная, гайка М10х1,25 левая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
Полипропилен (PP)
Материал диска
резина
Материал катушки
полипропилен РР
Крепление
M10 x 1.25mm
Диаметр, мм
116
Форма сечения
круг
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб.
В наличии
Код товара: 747911
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
310 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал корпуса
Полипропилен (PP)
Материал диска
резина
Материал катушки
полипропилен РР
Крепление
M10 x 1.25mm
Диаметр, мм
116
Форма сечения
круг
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х18х8
Вес, г.
220
Описание товара Катушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96372, облегченная, гайка М10х1,25 левая
Облегченная полуавтоматическая катушка Сибртех 96372 устанавливается на бензиновый или электрический триммер при помощи гайки М10 х 1,25 с левой резьбой. Заправляется леской диаметром до 2,4 мм. Катушка используется для скашивания газонной и сорной травы, будет полезна владельцам дачных участков.
Преимущества
- Быстрое обновление лески (полуавтоматический тип) — для подачи корда достаточно слегка ударить катушкой о землю, не останавливая триммер.
- Простая подготовка к работе — катушка с резьбовым креплением устанавливается на вал триммера быстро и без дополнительного инструмента.
- Малый вес — изделие не утяжеляет конструкцию триммера, что снижает нагрузку на двигатель.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитКатушка для триммера DENZEL 96302, гайка М10 х1,25 левая (Denzel...
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитГоловка для триммера СИБРТЕХ 96376, гайка М10х1,25 левая
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитКатушка для триммера универсальная гайка DENZEL 96359, М8х1,25 л...
-
В наличииЦена 440 руб.110 руб. в СплитКатушка тримм. полуавт быстрая заправка шестигранник DENZEL 9636...
-
В наличииЦена 460 руб.115 руб. в СплитКатушка для триммеров полуавтоматическая под шестигранник Kronwe...
-
В наличииЦена 490 руб.123 руб. в СплитКатушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96373, легкая заправка...
-
В наличииЦена 540 руб.135 руб. в СплитКатушка триммерная полуавтомат шестигранник DENZEL 96365, HEX х1...
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитГоловка триммерная универсальная быстрозажимная DENZEL 96387, ша...
-
В наличииЦена 570 руб.143 руб. в СплитКатушка тримм. полуавтомат. DENZEL 96324, легкая заправка лески,...
-
В наличииЦена 580 руб.145 руб. в СплитНабор ножей для электрических измельчителей DENZEL 59706, SK5
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитКатушка для триммера универсальная алюминиевый корпус DENZEL 963...
-
В наличииЦена 600 руб.150 руб. в СплитКатушка для триммера универсальная гайка DENZEL 96362, М10х1,25 ...
Бренд
СИБРТЕХ
Материал корпуса
Полипропилен (PP)
Материал диска
резина
Материал катушки
полипропилен РР
Крепление
M10 x 1.25mm
Диаметр, мм
116
Форма сечения
круг
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Облегченная полуавтоматическая катушка Сибртех 96372 устанавливается на бензиновый или электрический триммер при помощи гайки М10 х 1,25 с левой резьбой. Заправляется леской диаметром до 2,4 мм. Катушка используется для скашивания газонной и сорной травы, будет полезна владельцам дачных участков.
Преимущества
- Быстрое обновление лески (полуавтоматический тип) — для подачи корда достаточно слегка ударить катушкой о землю, не останавливая триммер.
- Простая подготовка к работе — катушка с резьбовым креплением устанавливается на вал триммера быстро и без дополнительного инструмента.
- Малый вес — изделие не утяжеляет конструкцию триммера, что снижает нагрузку на двигатель.
Катушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96372, облегченная, гайка М10х1,25 левая - по цене 310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Катушка для триммера полуавтомат. СИБРТЕХ 96372, облегченная, гайка М10х1,25 левая