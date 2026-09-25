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Катушка триммерная полуавтомат шестигранник DENZEL 96365, HEX х15,6 болт М6 правый М8 правый М8 левы купить с доставкой в Москве
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Катушка триммерная полуавтомат шестигранник DENZEL 96365, HEX х15,6 болт М6 правый М8 правый М8 левы

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Катушка триммерная полуавтомат шестигранник DENZEL 96365, HEX х15,6 болт М6 правый М8 правый М8 левы - фото 1
Катушка триммерная полуавтомат шестигранник DENZEL 96365, HEX х15,6 болт М6 правый М8 правый М8 левы - фото 2
Катушка триммерная полуавтомат шестигранник DENZEL 96365, HEX х15,6 болт М6 правый М8 правый М8 левы - фото 3
Катушка триммерная полуавтомат шестигранник DENZEL 96365, HEX х15,6 болт М6 правый М8 правый М8 левы - фото 4
Катушка триммерная полуавтомат шестигранник DENZEL 96365, HEX х15,6 болт М6 правый М8 правый М8 левы - фото 5
Катушка триммерная полуавтомат шестигранник DENZEL 96365, HEX х15,6 болт М6 правый М8 правый М8 левы - фото 6
Катушка триммерная полуавтомат шестигранник DENZEL 96365, HEX х15,6 болт М6 правый М8 правый М8 левы - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
нейлон PA66
Крепление
M8
Диаметр, мм
44
Диаметр посадочного отверстия, мм
8
Максимальное число оборотов, об/мин
12000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
12000
Максимальный диаметр лески, мм
2
  • Катушка триммерная полуавтомат шестигранник DENZEL 96365, HEX х15,6 болт М6 правый М8 правый М8 левы - фото 1
  • Катушка триммерная полуавтомат шестигранник DENZEL 96365, HEX х15,6 болт М6 правый М8 правый М8 левы - фото 2
  • Катушка триммерная полуавтомат шестигранник DENZEL 96365, HEX х15,6 болт М6 правый М8 правый М8 левы - фото 3
  • Катушка триммерная полуавтомат шестигранник DENZEL 96365, HEX х15,6 болт М6 правый М8 правый М8 левы - фото 4
  • Катушка триммерная полуавтомат шестигранник DENZEL 96365, HEX х15,6 болт М6 правый М8 правый М8 левы - фото 5
  • Катушка триммерная полуавтомат шестигранник DENZEL 96365, HEX х15,6 болт М6 правый М8 правый М8 левы - фото 6
  • Катушка триммерная полуавтомат шестигранник DENZEL 96365, HEX х15,6 болт М6 правый М8 правый М8 левы - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747910
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Катушка триммерная полуавтомат шестигранник DENZEL 96365, HEX х15,6 болт М6 правый М8 правый М8 левы
540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
нейлон PA66
Крепление
M8
Диаметр, мм
44
Диаметр посадочного отверстия, мм
8
Максимальное число оборотов, об/мин
12000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
12000
Максимальный диаметр лески, мм
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х17х6
Вес, г.
260

Описание товара Катушка триммерная полуавтомат шестигранник DENZEL 96365, HEX х15,6 болт М6 правый М8 правый М8 левы

Полуавтоматическая катушка для триммера Denzel 96365 устанавливается на любые марки электрических и бензиновых кос с креплением на оси НЕХ х 15/6. Режущая леска сечением до 2 мм обеспечивает комфортное скашивание молодой травы на приусадебном участке.

Преимущества

  • Комплект поставки включает в себя сразу 3 дополнительных болта для крепежа — М6 х 1,25 и М8 х 1,25 с правой резьбой и М8 х 1,25 с левой.
  • Ударопрочный корпус сделан из полиамида PA6-GF30, поэтому не подвержен разрушениям, а после утилизации может быть отправлен на повторную переработку.
  • Обновление лески происходит автоматически при легком ударе шпулей о землю, поэтому отключать триммер не придется.

Отзывы о товаре Катушка триммерная полуавтомат шестигранник DENZEL 96365, HEX х15,6 болт М6 правый М8 правый М8 левы




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
нейлон PA66
Крепление
M8
Диаметр, мм
44
Диаметр посадочного отверстия, мм
8
Максимальное число оборотов, об/мин
12000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
12000
Максимальный диаметр лески, мм
2
Страна производитель
Китай
Описание

Полуавтоматическая катушка для триммера Denzel 96365 устанавливается на любые марки электрических и бензиновых кос с креплением на оси НЕХ х 15/6. Режущая леска сечением до 2 мм обеспечивает комфортное скашивание молодой травы на приусадебном участке.

Преимущества

  • Комплект поставки включает в себя сразу 3 дополнительных болта для крепежа — М6 х 1,25 и М8 х 1,25 с правой резьбой и М8 х 1,25 с левой.
  • Ударопрочный корпус сделан из полиамида PA6-GF30, поэтому не подвержен разрушениям, а после утилизации может быть отправлен на повторную переработку.
  • Обновление лески происходит автоматически при легком ударе шпулей о землю, поэтому отключать триммер не придется.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Катушка триммерная полуавтомат шестигранник DENZEL 96365, HEX х15,6 болт М6 правый М8 правый М8 левы - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 540 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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