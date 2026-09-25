Катушка триммерная полуавтомат шестигранник DENZEL 96365, HEX х15,6 болт М6 правый М8 правый М8 левы
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
нейлон PA66
Крепление
M8
Диаметр, мм
44
Диаметр посадочного отверстия, мм
8
Максимальное число оборотов, об/мин
12000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
12000
Максимальный диаметр лески, мм
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб.
В наличии
Код товара: 747910
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Загружаем...
540 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
нейлон PA66
Крепление
M8
Диаметр, мм
44
Диаметр посадочного отверстия, мм
8
Максимальное число оборотов, об/мин
12000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
12000
Максимальный диаметр лески, мм
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х17х6
Вес, г.
260
Описание товара Катушка триммерная полуавтомат шестигранник DENZEL 96365, HEX х15,6 болт М6 правый М8 правый М8 левы
Полуавтоматическая катушка для триммера Denzel 96365 устанавливается на любые марки электрических и бензиновых кос с креплением на оси НЕХ х 15/6. Режущая леска сечением до 2 мм обеспечивает комфортное скашивание молодой травы на приусадебном участке.
Преимущества
- Комплект поставки включает в себя сразу 3 дополнительных болта для крепежа — М6 х 1,25 и М8 х 1,25 с правой резьбой и М8 х 1,25 с левой.
- Ударопрочный корпус сделан из полиамида PA6-GF30, поэтому не подвержен разрушениям, а после утилизации может быть отправлен на повторную переработку.
- Обновление лески происходит автоматически при легком ударе шпулей о землю, поэтому отключать триммер не придется.
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Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
нейлон PA66
Крепление
M8
Диаметр, мм
44
Диаметр посадочного отверстия, мм
8
Максимальное число оборотов, об/мин
12000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
12000
Максимальный диаметр лески, мм
2
Страна производитель
Китай
Полуавтоматическая катушка для триммера Denzel 96365 устанавливается на любые марки электрических и бензиновых кос с креплением на оси НЕХ х 15/6. Режущая леска сечением до 2 мм обеспечивает комфортное скашивание молодой травы на приусадебном участке.
Преимущества
- Комплект поставки включает в себя сразу 3 дополнительных болта для крепежа — М6 х 1,25 и М8 х 1,25 с правой резьбой и М8 х 1,25 с левой.
- Ударопрочный корпус сделан из полиамида PA6-GF30, поэтому не подвержен разрушениям, а после утилизации может быть отправлен на повторную переработку.
- Обновление лески происходит автоматически при легком ударе шпулей о землю, поэтому отключать триммер не придется.
Катушка триммерная полуавтомат шестигранник DENZEL 96365, HEX х15,6 болт М6 правый М8 правый М8 левы - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 540 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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