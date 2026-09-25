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Катушка тримм. полуавт быстрая заправка шестигранник DENZEL 96364, HEX х15,6 болт5/16 лев.М8 лев. купить с доставкой в Москве
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Катушка тримм. полуавт быстрая заправка шестигранник DENZEL 96364, HEX х15,6 болт5/16 лев.М8 лев.

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Катушка тримм. полуавт быстрая заправка шестигранник DENZEL 96364, HEX х15,6 болт5/16 лев.М8 лев. - фото 1
Катушка тримм. полуавт быстрая заправка шестигранник DENZEL 96364, HEX х15,6 болт5/16 лев.М8 лев. - фото 2
Катушка тримм. полуавт быстрая заправка шестигранник DENZEL 96364, HEX х15,6 болт5/16 лев.М8 лев. - фото 3
Катушка тримм. полуавт быстрая заправка шестигранник DENZEL 96364, HEX х15,6 болт5/16 лев.М8 лев. - фото 4
Катушка тримм. полуавт быстрая заправка шестигранник DENZEL 96364, HEX х15,6 болт5/16 лев.М8 лев. - фото 5
Катушка тримм. полуавт быстрая заправка шестигранник DENZEL 96364, HEX х15,6 болт5/16 лев.М8 лев. - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал диска
алюминий
Материал катушки
алюминий + нейлон PA66
Крепление
M8
Диаметр, мм
72
Форма сечения
круг
Диаметр посадочного отверстия, мм
72
Максимальное число оборотов, об/мин
12000
  • Катушка тримм. полуавт быстрая заправка шестигранник DENZEL 96364, HEX х15,6 болт5/16 лев.М8 лев. - фото 1
  • Катушка тримм. полуавт быстрая заправка шестигранник DENZEL 96364, HEX х15,6 болт5/16 лев.М8 лев. - фото 2
  • Катушка тримм. полуавт быстрая заправка шестигранник DENZEL 96364, HEX х15,6 болт5/16 лев.М8 лев. - фото 3
  • Катушка тримм. полуавт быстрая заправка шестигранник DENZEL 96364, HEX х15,6 болт5/16 лев.М8 лев. - фото 4
  • Катушка тримм. полуавт быстрая заправка шестигранник DENZEL 96364, HEX х15,6 болт5/16 лев.М8 лев. - фото 5
  • Катушка тримм. полуавт быстрая заправка шестигранник DENZEL 96364, HEX х15,6 болт5/16 лев.М8 лев. - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747909
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Катушка тримм. полуавт быстрая заправка шестигранник DENZEL 96364, HEX х15,6 болт5/16 лев.М8 лев.
440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал диска
алюминий
Материал катушки
алюминий + нейлон PA66
Крепление
M8
Диаметр, мм
72
Форма сечения
круг
Диаметр посадочного отверстия, мм
72
Максимальное число оборотов, об/мин
12000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
12000
Максимальный диаметр лески, мм
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х17х7
Вес, г.
310

Описание товара Катушка тримм. полуавт быстрая заправка шестигранник DENZEL 96364, HEX х15,6 болт5/16 лев.М8 лев.

Катушка тримм. полуавт быстрая заправка шестигранник DENZEL 96364, HEX х15,6 болт5/16 лев.М8 лев.

Отзывы о товаре Катушка тримм. полуавт быстрая заправка шестигранник DENZEL 96364, HEX х15,6 болт5/16 лев.М8 лев.




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал диска
алюминий
Материал катушки
алюминий + нейлон PA66
Крепление
M8
Диаметр, мм
72
Форма сечения
круг
Диаметр посадочного отверстия, мм
72
Максимальное число оборотов, об/мин
12000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
12000
Максимальный диаметр лески, мм
2
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Страна производитель
Китай
Описание
Катушка тримм. полуавт быстрая заправка шестигранник DENZEL 96364, HEX х15,6 болт5/16 лев.М8 лев.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Катушка тримм. полуавт быстрая заправка шестигранник DENZEL 96364, HEX х15,6 болт5/16 лев.М8 лев. - стоимость товара 440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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