Катушка для триммера универсальная гайка DENZEL 96359, М8х1,25 левая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Крепление
М8 х 1.25 правая
Диаметр, мм
3
Максимальный диаметр лески, мм
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб.
В наличии
Код товара: 747907
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
430 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Крепление
М8 х 1.25 правая
Диаметр, мм
3
Максимальный диаметр лески, мм
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х13х7
Вес, г.
180
Описание товара Катушка для триммера универсальная гайка DENZEL 96359, М8х1,25 левая
Катушка для триммера универсальная гайка DENZEL 96359, М8х1,25 левая
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Бренд
DENZEL
Крепление
М8 х 1.25 правая
Диаметр, мм
3
Максимальный диаметр лески, мм
3
Страна производитель
Китай
Катушка для триммера универсальная гайка DENZEL 96359, М8х1,25 левая
Катушка для триммера универсальная гайка DENZEL 96359, М8х1,25 левая - стоимость товара 430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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