Катушка триммерная автомат. для DENZEL 96349, Denzel TE-650 (арт.96620), в блистере, гайка M6
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб.
В наличии
Код товара: 747903
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
480 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Размеры в упаковке, см
17х14х7
Вес, г.
190
Описание товара Катушка триммерная автомат. для DENZEL 96349, Denzel TE-650 (арт.96620), в блистере, гайка M6
Катушка триммерная автомат. для DENZEL 96349, Denzel TE-650 (арт.96620), в блистере, гайка M6
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Бренд
DENZEL
Катушка триммерная автомат. для DENZEL 96349, Denzel TE-650 (арт.96620), в блистере, гайка M6
Катушка триммерная автомат. для DENZEL 96349, Denzel TE-650 (арт.96620), в блистере, гайка M6 - стоимость товара 480 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Катушка триммерная автомат. для DENZEL 96349, Denzel TE-650 (арт.96620), в блистере, гайка M6