Диск для триммера DENZEL 96328, 230 х 25,4 толщина 1,6 мм, 8 лезвий
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Диск для триммера DENZEL 96328, 230 х 25,4 толщина 1,6 мм, 8 лезвий
Диск для триммера Denzel 96328 диаметром 230 х 25,4 мм, толщиной 1,6 мм, с 8 лезвиями, предназначен для скашивания травы различных типов, в том числе с жесткими стеблями (полыни, крапивы, лебеды). Также способен скашивать молодые побеги кустарников с диаметром стеблей не более 3 мм. Рекомендован к использованию со всеми типами бензиновых триммеров, а также с электрическими триммерами мощностью не менее 1,2 кВт, например, Denzel 96611 и 96612.
Преимущества
- Высокая прочность и долговечность — диск изготовлен из стали толщиной 1,6 мм, выдерживает ударные нагрузки.
- Повышенная эффективность реза — лезвия заточены с обеих сторон.
- Удобная заготовка сена — 8 коротких лезвий с прямым углом аккуратно срезают траву, что облегчает ее сбор после покоса.
- Надежная защита от коррозии — диск обработан порошковой краской.
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Диск для триммера Denzel 96328 диаметром 230 х 25,4 мм, толщиной 1,6 мм, с 8 лезвиями, предназначен для скашивания травы различных типов, в том числе с жесткими стеблями (полыни, крапивы, лебеды). Также способен скашивать молодые побеги кустарников с диаметром стеблей не более 3 мм. Рекомендован к использованию со всеми типами бензиновых триммеров, а также с электрическими триммерами мощностью не менее 1,2 кВт, например, Denzel 96611 и 96612.
Преимущества
- Высокая прочность и долговечность — диск изготовлен из стали толщиной 1,6 мм, выдерживает ударные нагрузки.
- Повышенная эффективность реза — лезвия заточены с обеих сторон.
- Удобная заготовка сена — 8 коротких лезвий с прямым углом аккуратно срезают траву, что облегчает ее сбор после покоса.
- Надежная защита от коррозии — диск обработан порошковой краской.
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