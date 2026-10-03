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Диск для триммера DENZEL 96328, 230 х 25,4 толщина 1,6 мм, 8 лезвий купить с доставкой в Москве
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Диск для триммера DENZEL 96328, 230 х 25,4 толщина 1,6 мм, 8 лезвий

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Диск для триммера DENZEL 96328, 230 х 25,4 толщина 1,6 мм, 8 лезвий - фото 1
Диск для триммера DENZEL 96328, 230 х 25,4 толщина 1,6 мм, 8 лезвий - фото 2
Диск для триммера DENZEL 96328, 230 х 25,4 толщина 1,6 мм, 8 лезвий - фото 3
Диск для триммера DENZEL 96328, 230 х 25,4 толщина 1,6 мм, 8 лезвий - фото 4
Диск для триммера DENZEL 96328, 230 х 25,4 толщина 1,6 мм, 8 лезвий - фото 5
Диск для триммера DENZEL 96328, 230 х 25,4 толщина 1,6 мм, 8 лезвий - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
сталь 50
Материал диска
сталь 50
Диаметр, мм
230
Диаметр посадочного отверстия, мм
25
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
8500
Максимальный диаметр лески, мм
8500
  • Диск для триммера DENZEL 96328, 230 х 25,4 толщина 1,6 мм, 8 лезвий - фото 1
  • Диск для триммера DENZEL 96328, 230 х 25,4 толщина 1,6 мм, 8 лезвий - фото 2
  • Диск для триммера DENZEL 96328, 230 х 25,4 толщина 1,6 мм, 8 лезвий - фото 3
  • Диск для триммера DENZEL 96328, 230 х 25,4 толщина 1,6 мм, 8 лезвий - фото 4
  • Диск для триммера DENZEL 96328, 230 х 25,4 толщина 1,6 мм, 8 лезвий - фото 5
  • Диск для триммера DENZEL 96328, 230 х 25,4 толщина 1,6 мм, 8 лезвий - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747900
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал корпуса
сталь 50
Материал диска
сталь 50
Диаметр, мм
230
Диаметр посадочного отверстия, мм
25
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
8500
Максимальный диаметр лески, мм
8500
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Диск для триммера DENZEL 96328, 230 х 25,4 толщина 1,6 мм, 8 лезвий

Диск для триммера Denzel 96328 диаметром 230 х 25,4 мм, толщиной 1,6 мм, с 8 лезвиями, предназначен для скашивания травы различных типов, в том числе с жесткими стеблями (полыни, крапивы, лебеды). Также способен скашивать молодые побеги кустарников с диаметром стеблей не более 3 мм. Рекомендован к использованию со всеми типами бензиновых триммеров, а также с электрическими триммерами мощностью не менее 1,2 кВт, например, Denzel 96611 и 96612.

Преимущества

  • Высокая прочность и долговечность — диск изготовлен из стали толщиной 1,6 мм, выдерживает ударные нагрузки.
  • Повышенная эффективность реза — лезвия заточены с обеих сторон.
  • Удобная заготовка сена — 8 коротких лезвий с прямым углом аккуратно срезают траву, что облегчает ее сбор после покоса.
  • Надежная защита от коррозии — диск обработан порошковой краской.

Отзывы о товаре Диск для триммера DENZEL 96328, 230 х 25,4 толщина 1,6 мм, 8 лезвий




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
сталь 50
Материал диска
сталь 50
Диаметр, мм
230
Диаметр посадочного отверстия, мм
25
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
8500
Максимальный диаметр лески, мм
8500
Страна производитель
Китай
Описание

Диск для триммера Denzel 96328 диаметром 230 х 25,4 мм, толщиной 1,6 мм, с 8 лезвиями, предназначен для скашивания травы различных типов, в том числе с жесткими стеблями (полыни, крапивы, лебеды). Также способен скашивать молодые побеги кустарников с диаметром стеблей не более 3 мм. Рекомендован к использованию со всеми типами бензиновых триммеров, а также с электрическими триммерами мощностью не менее 1,2 кВт, например, Denzel 96611 и 96612.

Преимущества

  • Высокая прочность и долговечность — диск изготовлен из стали толщиной 1,6 мм, выдерживает ударные нагрузки.
  • Повышенная эффективность реза — лезвия заточены с обеих сторон.
  • Удобная заготовка сена — 8 коротких лезвий с прямым углом аккуратно срезают траву, что облегчает ее сбор после покоса.
  • Надежная защита от коррозии — диск обработан порошковой краской.
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