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Катушка тримм. полуавтомат. DENZEL 96322, легкая заправка лески, гайка M10x1,25, винт M10-M10,алюм.к купить с доставкой в Москве
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Катушка тримм. полуавтомат. DENZEL 96322, легкая заправка лески, гайка M10x1,25, винт M10-M10,алюм.к

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Катушка тримм. полуавтомат. DENZEL 96322, легкая заправка лески, гайка M10x1,25, винт M10-M10,алюм.к - фото 1
Катушка тримм. полуавтомат. DENZEL 96322, легкая заправка лески, гайка M10x1,25, винт M10-M10,алюм.к - фото 2
Катушка тримм. полуавтомат. DENZEL 96322, легкая заправка лески, гайка M10x1,25, винт M10-M10,алюм.к - фото 3
Катушка тримм. полуавтомат. DENZEL 96322, легкая заправка лески, гайка M10x1,25, винт M10-M10,алюм.к - фото 4
Катушка тримм. полуавтомат. DENZEL 96322, легкая заправка лески, гайка M10x1,25, винт M10-M10,алюм.к - фото 5
Катушка тримм. полуавтомат. DENZEL 96322, легкая заправка лески, гайка M10x1,25, винт M10-M10,алюм.к - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
алюминий, полипропилен (PP), полиамид PA6
Материал диска
алюминий
Материал катушки
алюминий, полипропилен РР
Крепление
M10 x 1.25mm
Диаметр, мм
130
Форма сечения
круг
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
  • Катушка тримм. полуавтомат. DENZEL 96322, легкая заправка лески, гайка M10x1,25, винт M10-M10,алюм.к - фото 1
  • Катушка тримм. полуавтомат. DENZEL 96322, легкая заправка лески, гайка M10x1,25, винт M10-M10,алюм.к - фото 2
  • Катушка тримм. полуавтомат. DENZEL 96322, легкая заправка лески, гайка M10x1,25, винт M10-M10,алюм.к - фото 3
  • Катушка тримм. полуавтомат. DENZEL 96322, легкая заправка лески, гайка M10x1,25, винт M10-M10,алюм.к - фото 4
  • Катушка тримм. полуавтомат. DENZEL 96322, легкая заправка лески, гайка M10x1,25, винт M10-M10,алюм.к - фото 5
  • Катушка тримм. полуавтомат. DENZEL 96322, легкая заправка лески, гайка M10x1,25, винт M10-M10,алюм.к - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747898
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Катушка тримм. полуавтомат. DENZEL 96322, легкая заправка лески, гайка M10x1,25, винт M10-M10,алюм.к
730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал корпуса
алюминий, полипропилен (PP), полиамид PA6
Материал диска
алюминий
Материал катушки
алюминий, полипропилен РР
Крепление
M10 x 1.25mm
Диаметр, мм
130
Форма сечения
круг
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
2.41
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х17х8
Вес, г.
540

Описание товара Катушка тримм. полуавтомат. DENZEL 96322, легкая заправка лески, гайка M10x1,25, винт M10-M10,алюм.к

Полуавтоматическая триммерная катушка Denzel 96322 совместима практически с любой электро- и бензокосой благодаря наличию адаптера «папа-папа» М8-М10 с левой резьбой. Неважно, установлен на триммере присоединительный винт или гайка — катушка подойдет к обоим типам инструмента.,Катушка заправляется леской толщиной до 3 мм, поэтому легко справиться не только с газонной, но и с многолетней высокой травой. Пользователь может выбрать леску с такими типами сечения, как круг, квадрат, треугольник, пятиугольник, клевер и др.

Преимущества

  • Корпус отличается повышенной прочностью благодаря использованию полиамида PA6-GF30, поэтому отлично зарекомендовал себя даже на трудных участках с препятствиями.
  • Металлическая кнопка шпули изнашивается очень медленно, что значительно увеличивает срок службы катушки.
  • Безразборная намотка лески — крышку не нужно снимать, леска устанавливается сквозным просовыванием и вращением кнопки шпули за несколько минут.
  • Полуавтоматическая система обновления лески обеспечивает быстрое увеличение ее длины при легком ударе шпули о землю прямо в процессе работы.
  • Менять и устанавливать адаптеры легко без использования специального инструмента.
  • Леска быстро заправляется благодаря технологии Easy Line — снимать катушку с триммера и разбирать ее не нужно.
  • Катушка вмещает до 15 м лески — при нечастом использовании триммера ее хватит на целый сезон.

Отзывы о товаре Катушка тримм. полуавтомат. DENZEL 96322, легкая заправка лески, гайка M10x1,25, винт M10-M10,алюм.к




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
алюминий, полипропилен (PP), полиамид PA6
Материал диска
алюминий
Материал катушки
алюминий, полипропилен РР
Крепление
M10 x 1.25mm
Диаметр, мм
130
Форма сечения
круг
Максимальное число оборотов, об/мин
10000
Максимальное допустимое число оборотов, об/мин
10000
Максимальный диаметр лески, мм
2.41
Страна производитель
Китай
Описание

Полуавтоматическая триммерная катушка Denzel 96322 совместима практически с любой электро- и бензокосой благодаря наличию адаптера «папа-папа» М8-М10 с левой резьбой. Неважно, установлен на триммере присоединительный винт или гайка — катушка подойдет к обоим типам инструмента.,Катушка заправляется леской толщиной до 3 мм, поэтому легко справиться не только с газонной, но и с многолетней высокой травой. Пользователь может выбрать леску с такими типами сечения, как круг, квадрат, треугольник, пятиугольник, клевер и др.

Преимущества

  • Корпус отличается повышенной прочностью благодаря использованию полиамида PA6-GF30, поэтому отлично зарекомендовал себя даже на трудных участках с препятствиями.
  • Металлическая кнопка шпули изнашивается очень медленно, что значительно увеличивает срок службы катушки.
  • Безразборная намотка лески — крышку не нужно снимать, леска устанавливается сквозным просовыванием и вращением кнопки шпули за несколько минут.
  • Полуавтоматическая система обновления лески обеспечивает быстрое увеличение ее длины при легком ударе шпули о землю прямо в процессе работы.
  • Менять и устанавливать адаптеры легко без использования специального инструмента.
  • Леска быстро заправляется благодаря технологии Easy Line — снимать катушку с триммера и разбирать ее не нужно.
  • Катушка вмещает до 15 м лески — при нечастом использовании триммера ее хватит на целый сезон.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Катушка тримм. полуавтомат. DENZEL 96322, легкая заправка лески, гайка M10x1,25, винт M10-M10,алюм.к - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 730 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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