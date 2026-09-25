Катушка тримм. полуавтомат. DENZEL 96322, легкая заправка лески, гайка M10x1,25, винт M10-M10,алюм.к
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Характеристики
Описание товара Катушка тримм. полуавтомат. DENZEL 96322, легкая заправка лески, гайка M10x1,25, винт M10-M10,алюм.к
Полуавтоматическая триммерная катушка Denzel 96322 совместима практически с любой электро- и бензокосой благодаря наличию адаптера «папа-папа» М8-М10 с левой резьбой. Неважно, установлен на триммере присоединительный винт или гайка — катушка подойдет к обоим типам инструмента.,Катушка заправляется леской толщиной до 3 мм, поэтому легко справиться не только с газонной, но и с многолетней высокой травой. Пользователь может выбрать леску с такими типами сечения, как круг, квадрат, треугольник, пятиугольник, клевер и др.
Преимущества
- Корпус отличается повышенной прочностью благодаря использованию полиамида PA6-GF30, поэтому отлично зарекомендовал себя даже на трудных участках с препятствиями.
- Металлическая кнопка шпули изнашивается очень медленно, что значительно увеличивает срок службы катушки.
- Безразборная намотка лески — крышку не нужно снимать, леска устанавливается сквозным просовыванием и вращением кнопки шпули за несколько минут.
- Полуавтоматическая система обновления лески обеспечивает быстрое увеличение ее длины при легком ударе шпули о землю прямо в процессе работы.
- Менять и устанавливать адаптеры легко без использования специального инструмента.
- Леска быстро заправляется благодаря технологии Easy Line — снимать катушку с триммера и разбирать ее не нужно.
- Катушка вмещает до 15 м лески — при нечастом использовании триммера ее хватит на целый сезон.
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Полуавтоматическая триммерная катушка Denzel 96322 совместима практически с любой электро- и бензокосой благодаря наличию адаптера «папа-папа» М8-М10 с левой резьбой. Неважно, установлен на триммере присоединительный винт или гайка — катушка подойдет к обоим типам инструмента.,Катушка заправляется леской толщиной до 3 мм, поэтому легко справиться не только с газонной, но и с многолетней высокой травой. Пользователь может выбрать леску с такими типами сечения, как круг, квадрат, треугольник, пятиугольник, клевер и др.
Преимущества
- Корпус отличается повышенной прочностью благодаря использованию полиамида PA6-GF30, поэтому отлично зарекомендовал себя даже на трудных участках с препятствиями.
- Металлическая кнопка шпули изнашивается очень медленно, что значительно увеличивает срок службы катушки.
- Безразборная намотка лески — крышку не нужно снимать, леска устанавливается сквозным просовыванием и вращением кнопки шпули за несколько минут.
- Полуавтоматическая система обновления лески обеспечивает быстрое увеличение ее длины при легком ударе шпули о землю прямо в процессе работы.
- Менять и устанавливать адаптеры легко без использования специального инструмента.
- Леска быстро заправляется благодаря технологии Easy Line — снимать катушку с триммера и разбирать ее не нужно.
- Катушка вмещает до 15 м лески — при нечастом использовании триммера ее хватит на целый сезон.
Отзывы о товаре Катушка тримм. полуавтомат. DENZEL 96322, легкая заправка лески, гайка M10x1,25, винт M10-M10,алюм.к