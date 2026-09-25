Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96316, М10, гайка М8, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм
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Характеристики
Описание товара Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96316, М10, гайка М8, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм
Универсальная триммерная катушка Denzel 96316 комплектуется адаптерами (гайка М10 х 1,25, гайка М8, винт М8-М10, левая резьба), поэтому совместима практически с любым электрическим и бензиновым триммером Denzel, оснащенным присоединительным винтом или гайкой. Также подходит к электро- и бензокосам от других производителей. Заправляется леской диаметром до 3 мм и позволяет решать большое количество задач: уход за газоном, скашивание сорняков, молодой поросли малины, старой и слежавшейся травы.
Преимущества
- Универсальность — катушку можно заправлять кордом с разными типами сечения, например, круглым, квадратным, треугольным, в виде звезды, клевера, витого овала.
- Быстрая подготовка к работе — установка и замена адаптеров осуществляется без использования дополнительного инструмента.
- Прочность — корпус из противоударного полиамида PA6-GF30 позволяет использовать триммер в овражках, ямках и участках со сложным рельефом.
- Полуавтоматическая подача — леска обновляется при легком ударе кнопкой на катушке о землю, поэтому отключать триммер не придется.
- Длина 15 м — леску не придется менять часто.
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Универсальная триммерная катушка Denzel 96316 комплектуется адаптерами (гайка М10 х 1,25, гайка М8, винт М8-М10, левая резьба), поэтому совместима практически с любым электрическим и бензиновым триммером Denzel, оснащенным присоединительным винтом или гайкой. Также подходит к электро- и бензокосам от других производителей. Заправляется леской диаметром до 3 мм и позволяет решать большое количество задач: уход за газоном, скашивание сорняков, молодой поросли малины, старой и слежавшейся травы.
Преимущества
- Универсальность — катушку можно заправлять кордом с разными типами сечения, например, круглым, квадратным, треугольным, в виде звезды, клевера, витого овала.
- Быстрая подготовка к работе — установка и замена адаптеров осуществляется без использования дополнительного инструмента.
- Прочность — корпус из противоударного полиамида PA6-GF30 позволяет использовать триммер в овражках, ямках и участках со сложным рельефом.
- Полуавтоматическая подача — леска обновляется при легком ударе кнопкой на катушке о землю, поэтому отключать триммер не придется.
- Длина 15 м — леску не придется менять часто.
Отзывы о товаре Катушка универ. триммер. гайка DENZEL 96316, М10, гайка М8, винт М8-М10, лев. резьба, шаг 1,25 мм